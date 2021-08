https://it.sputniknews.com/20210817/covid-uno-studio-svedese-rivela-che-l80-dei-guariti-conserva-gli-anticorpi-a-distanza-di-un-anno-12538891.html

COVID: uno studio svedese rivela che l'80% dei guariti conserva gli anticorpi a distanza di un anno

COVID: uno studio svedese rivela che l'80% dei guariti conserva gli anticorpi a distanza di un anno

Gli anticorpi naturali, che l’organismo sviluppa dopo la guarigione dal virus, sembrano fornire una buona protezione anche contro le varianti Alpha e Delta... 17.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-17T10:55+0200

2021-08-17T10:55+0200

2021-08-17T10:55+0200

mondo

svezia

medicina

scienza e tech

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/10486069_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c17e8666de2f0c4441f340fb6b2b67a3.jpg

Tra coloro che si sono ammalati di COVID-19 un anno fa, l'80% ha ancora gli anticorpi contro il virus, ha concluso un importante studio della comunità svedese.Lo studio segue 2.000 dipendenti dell'ospedale del Danderyd Hospital, che inviano esami del sangue ogni quattro mesi e rispondono alle domande tramite un'app speciale.Si pensava che gli anticorpi fornissero una buona protezione contro quella che in precedenza era chiamata "variante britannica", oggi conosciuta come variante "Alpha" e "Delta", che ormai è in rapida diffusione in tutto il mondo è sta diventando la variante dominante, eliminando gli altri ceppi.Tuttavia, la protezione contro la variante sudafricana e brasiliana, oggi chiamate "Beta" e "Gamma", non sarebbe altrettanto alta.Il gruppo di ricerca del Danderyd Hospital ha anche studiato quante dosi di vaccino sarebbero necessarie per coloro che sono già stati infettati. In precedenza, si era concluso che una singola dose del vaccino Pfizer fosse sufficiente e i ricercatori del Danderyd hanno confermato questa tesi, sostenendo che tale principio varrebbe anche per l’AstraZeneca."L'infezione agisce come un primo inoculo e poi il secondo funge da richiamo. In effetti, si è scoperto che coloro che hanno superato la malattia hanno ricevuto una protezione buona o anche leggermente migliore rispetto ai soggetti non infetti che hanno ricevuto due dosi di Pfizer", ha concluso Sebastian Havervall.

https://it.sputniknews.com/20210814/usa-almeno-63-positivi-al-covid-dopo-il-party-di-compleanno-di-barack-obama---foto-12499371.html

Némesis La cosa ha ormai assunto aspetti tragicomici! Non si fa in tempo ad inserire un commento interessante o (più probabilmente) imbarazzante [come qui: tinyurl.com/y9hye3py ], che subito l'articolo scompare dalla scaletta della prima pagina per essere sostituito da un altro più o meno equivalente! In pratica Sputnik.it non ha più niente a che condividere con le altre edizioni straniere (che hanno tutte conservato la veste grafica originale e la libertà di commento), ma è diventato un altro puntello del cd mainstream e come tale veicola sempre più pesantemente propaganda di regime (anche visibilità dei commenti e numero di caratteri hanno contingentato con la nuova impaginazione, però... non sono riusciti ad eliminare la pubblicità del Dr. Nelson!)... 1

1

svezia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, svezia, medicina, scienza e tech, coronavirus nel mondo