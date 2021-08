https://it.sputniknews.com/20210817/con-lavvio-del-gasdotto-nord-stream-2-prezzi-del-gas-scenderanno-in-europa-12531614.html

Con l'avvio del gasdotto Nord Stream-2 prezzi del gas scenderanno in Europa

Con l'avvio del gasdotto Nord Stream-2 prezzi del gas scenderanno in Europa

A sostenerlo è l'esperto di risorse naturali e materie prime dell'agenzia Fitch Dmitry Marinchenko. 17.08.2021, Sputnik Italia

I prezzi del gas in Europa potrebbero abbassarsi dopo l'avvio di Nord Stream-2 e l'aumento delle forniture da parte di Gazprom, ha dichiarato a Sputnik Dmitry Marinchenko, direttore della task force per le risorse naturali e le materie prime di Fitch. Il prezzo del gas in Europa ha rinnovato il suo massimo storico, superando i 585 dollari per mille metri cubi dopo la decisione di Gazprom di riservare solo il 4% delle capacità di transito aggiuntive del sistema di trasporto del gas ucraino. Dopo l'annuncio della decisione della compagnia energetica russa, il valore dei futures di settembre del gas naturale ha raggiunto i 586,3 dollari. Il rinnovo dei massimi storici è stato influenzato dall'incidente allo stabilimento di Gazprom vicino a Novy Urengoy, avvenuto il 5 agosto. Tra le altre ragioni per la variazione dei prezzi del gas, Marinchenko ha osservato la diminuzione del pompaggio attraverso il gasdotto Yamal-Europe, che si è sovrapposta alla riluttanza di Gazprom ad aumentare le forniture attraverso l'Ucraina in previsione del lancio del Nord Stream-2, nonché un estate calda e una forte domanda di gas in Asia. "In futuro, oltre al lancio di Nord Stream-2 e l'aumento dell'offerta del gas naturale liquefatto negli Stati Uniti e in altri Paesi, che prevediamo tra il 2023-2025, dovrebbe contribuire a ridurre i prezzi. I prezzi elevati del gas dovrebbero contribuire a l'adozione di decisioni di investimento su nuovi progetti di gas naturale liquefatto", ha aggiunto Marinchenko. Allo stesso tempo non si può escludere un ulteriore aumento dei prezzi del gas, osserva l'esperto.

