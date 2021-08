https://it.sputniknews.com/20210817/combinare-sputnik-light-e-pfizer-potrebbe-aumenterebbe-la-protezione-contro-la-variante-delta-12539423.html

Combinare Sputnik Light e Pfizer potrebbe aumenterebbe la protezione contro la variante Delta

Combinare Sputnik Light e Pfizer potrebbe aumenterebbe la protezione contro la variante Delta

Coloro che sono stati già vaccinati con due dosi del vaccino Pfizer avranno una protezione maggiore contro la variante Delta, se si sottoporranno anche alla... 17.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-17T13:00+0200

2021-08-17T13:00+0200

2021-08-17T13:00+0200

mondo

coronavirus nel mondo

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/12283613_0:68:776:505_1920x0_80_0_0_fb34fa7344d20fb77c920ea92ab8a8e2.jpg

L'11 agosto, il Fondo Diretto per gli Investimenti Russo (Russian Direct Investment Fund - RDIF), che commercializza il vaccino russo all'estero, ha proposto al produttore farmaceutico statunitense Pfizer di avviare sperimentazioni congiunte con Sputnik Light (monodose) come terza dose di richiamo.Secondo Alexander Gintsburg, Direttore del Centro di Ricerca Gamaleya di Mosca per L’Epidemiologia e la Microbiologia, ci sarebbero tutte le ragioni di ritenere che abbinando al vaccino Pfizer una terza dose di richiamo Sputnik, la protezione contro la temuta variante Delta debba migliorare.Mentre l'efficacia del vaccino Pfizer contro la variante Delta non sarebbe ancora del tutto chiara, l'efficacia dello Sputnik V contro questa variante viene stimata dal Ministero della Sanità russo all'83,1%.Secondo un rapporto pubblicato su MedRxiv, un server Web che distribuisce prestampe di scienze mediche non ancora esaminate dai colleghi, e quindi non ancora del tutto certificate, l'efficacia del vaccino Moderna contro il ceppo Delta sarebbe al 76%, mentre quella dello Pfizer solamente al 42%.

https://it.sputniknews.com/20210811/variante-delta-il-vaccino-russo-sputnik-v-e-efficace-all83-contro-la-variante-del-virus-12464788.html

Don Camillo che ipocrisia ... 😁😁 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus nel mondo, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus, vaccino