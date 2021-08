https://it.sputniknews.com/20210817/castelporziano-attentato-incendiario-alla-tenuta-del-presidente-della-repubblica-italiana-12542551.html

Castelporziano, attentato incendiario alla tenuta del presidente della Repubblica italiana

Castelporziano, attentato incendiario alla tenuta del presidente della Repubblica italiana

Piromani in azione anche nella tenuta presidenziale di Castelporziano, nell’area di Roma sud, dove d’estate il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è... 17.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-17T13:44+0200

2021-08-17T13:44+0200

2021-08-17T13:44+0200

sergio mattarella

attentato

piromane

I piromani sarebbero entrati in azione intorno alle ore 6 di questa mattina, riporta RaiNews, gettando degli inneschi oltre il muro di cinta su via Pratica di Mare.A prendere fuoco una piccola porzione di macchia mediterranea di 20 metri quadrati e degli arbusti.Grazie al senso civico di alcuni cittadini, che si sono accorti del fumo all’interno della tenuta, sono stati avvisati i Vigili del fuoco di Pomezia, che sono intervenuti sul posto spegnendo l’incendio.Sono giunti sul posto anche i Carabinieri forestali, per supportare i Vigili del fuoco nelle indagini al termine dello spegnimento del rogo.Appena tre giorni fa, venerdì 13 agosto, il Capo dello Stato aveva sorvolato in elicottero l’Oristanese colpito da un grave incendio per constatare con i suoi occhi quanto accaduto in quell’area della Sardegna.Mattarella aveva detto che “chi se ne è reso colpevole, ha sulla coscienza una gravissima responsabilità”.

raus jUEde Dovevano aspettare che il traditore fosse ospite della tenuta. Tanto a settembre si procederà con il quirinale. 1

