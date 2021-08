https://it.sputniknews.com/20210817/bezos-porta-in-tribunale-governo-usa-per-contratto-miliardario-alla-spacex-di-elon-musk-12536131.html

Bezos porta in tribunale governo Usa per contratto miliardario alla SpaceX di Elon Musk

La Blue Origin di Jeff Bezos ha intentato una causa contro il governo americano per la decisione della Nasa di assegnare un contratto relativo all'allunaggio... 17.08.2021, Sputnik Italia

"Blue Origin ha intentato causa alla Corte dei reclami federali degli Stati Uniti nel tentativo di rimediare ai difetti nel processo di acquisizione riscontrati nello Human Landing System della Nasa", ha affermato il rappresentante di Blue Origin.Blue Origin ha intentato la causa dopo che il Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti ha respinto l'istanza presentata dalla società insieme alla compagnia tecnologica Dynetics contro la decisione del governo federale di assegnare a SpaceX il contratto per la costruzione di un sistema di allunaggio che può portare gli astronauti da e verso la Luna nell'ambito del programma Artemis. La Nasa avrebbe dovuto selezionare due delle tre società in competizione per l'offerta: Blue Origin, SpaceX o Dynetics. Il GAO ha deciso che i reclami di Blue Origin e Dynetics erano infondati, dal momento che la Nasa aveva il diritto di assegnare il contratto da 2,9 miliardi di dollari a SpaceX per sviluppare il primo sistema di allunaggio da utilizzare per oltre 50 anni.

