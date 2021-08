https://it.sputniknews.com/20210817/afghanistan-salvini-convocare-le-camere-non-possiamo-accogliere-migliaia-di-profughi-12540853.html

Afghanistan, Salvini: "Convocare le Camere, non possiamo accogliere migliaia di profughi"

Afghanistan, Salvini: "Convocare le Camere, non possiamo accogliere migliaia di profughi"

Il leader della Lega interviene sulla situazione in Afghanistan e chiede di convocare urgentemente le commissioni e il Parlamento. E sulla catastrofe umanitaria avverte: “L'Italia non può accogliere decine di migliaia di persone".

2021-08-17T11:35+0200

2021-08-17T11:35+0200

2021-08-17T11:35+0200

politica

afghanistan

matteo salvini

migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/10437042_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e6f8a0271aac0fef8ae0181fe7d5c78e.jpg

Parla di “disfatta senza precedenti”, Matteo Salvini, commentando quello che sta accadendo in queste ore in Afghanistan, con la capitale Kabul che, dopo una rapida offensiva, è caduta nelle nelle mani dei talebani.Il leader della Lega, intervistato da Radio24, critica le mosse dell’Occidente: "Una fuga vigliacca e così male organizzata nei modi e nei tempi io non la ricordo”. “Che senso hanno – attacca - migliaia di vittime di fronte a una fuga che in 15 giorni riconsegna agli assassini e ai tagliagole il Paese?".Nella stessa intervista, Salvini interviene anche sulla questione dell’esodo di decine di migliaia di richiedenti asilo, che stanno lasciando il Paese per paura dei fondamentalisti."Abbiamo già registrato circa 35mila arrivi via mare, per non parlare di quelli via terra”, continua Salvini, riferendosi alla rotta balcanica, quella più battuta proprio dai migranti afghani.Il leghista punta il dito contro la comunità internazionale: “Se ne faccia carico perché l'Italia non può essere l'unico centro di accoglienza", dice a proposito della prospettiva di partenze di massa dal Paese dove è stata dichiarata la nascita di un nuovo “emirato islamico”.Il leader della Lega preferisce non addentrarsi nella polemica scaturita dalle vacanze del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, immortalato in spiaggia in Puglia assieme al governatore Michele Emiliano e al deputato Dem, ed ex ministro, Francesco Boccia, proprio mentre esplodeva la crisi afghana, ma chiede di riunire al più presto le Camere."Noi – rivendica - abbiamo chiesto fin da subito la convocazione delle commissioni e del Parlamento”. “Se c'è una situazione esplosiva, si fa una convocazione urgente anche se è il 17 agosto", insiste Salvini, citato dall’Adnkronos.Intanto, dal Corriere della Sera, che cita fonti parlamentari, si apprende che il capo della Farnesina e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini riferiranno sul caos in Afghanistan il prossimo 24 agosto, davanti alle commissioni congiunte degli Affari esteri, della Difesa, di Camera e Senato.

https://it.sputniknews.com/20210816/12527303.html

msan.mr In Turchia stazionano, parte in campi profughi e parte ai margini delle città, circa 4 milioni di siriani, in status di "protezione temporanea". Perchè non si fa sì che i siriani siano tutti rimandati in Siria e dunque nei propri nativi territori, visto che Assad ha riconquistato all'unità nazionale oltre il 90% dei propri territori ante conflitto con l'ISIS americana? Liberando la Turchia quegli spazi, potrebbe accogliere sotto sorveglianza ONU i 2 milioni di profughi afghani. Questo dovrebbe Salvini sostenere con forza!!!! 5

giovanni Lo hanno mandato a dire di mettere le mani avanti...cosi fara ' meno male .a prenderlo in quel posto ...L Italia e' il primo campo profughi per importanza della zona UE voluto dal regime neo liberista progressista sionista globalizzato.Ogni richiamo e'un ordine da eseguire senza discutere 3

4

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

politica, afghanistan, matteo salvini, migranti