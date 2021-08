https://it.sputniknews.com/20210817/-morto-maki-kaji-il-padrino-dei-sudoku-12551249.html

È morto Maki Kaji, il "padrino" del sudoku

Il fondatore dell'azienda giapponese Nikoli Co., specializzata in puzzle, Maki Kaji, noto come il 'padrino' del popolare gioco sudoku, è morto all'età di 69... 17.08.2021, Sputnik Italia

“Maki Kaji, chiamato 'padrino' del sudoku, che ha reso popolare questo puzzle in tutto il mondo, è morto il 10 agosto all'età di 69 anni nella sua casa di Tokyo a causa di un cancro al dotto biliare”, si legge nel comunicato.Kaji è nato nel 1951 a Sapporo. Dopo aver terminato il liceo, è entrato alla Keio University, ma ha lasciato dopo due anni. Nel 1980, insieme ai suoi amici, ha fondato la prima rivista di puzzle, dove è stato pubblicato per la prima volta un sudoku.Dopo tre anni, Maki Kaji ha fondato l'azienda Nikoli e solo nel luglio di quest'anno ha lasciato la carica di presidente per problemi di salute.Il sudoku è diventato particolarmente popolare dal 2004, quando questi puzzle hanno cominciato ad apparire sui giornali britannici. Nel 2006 si è svolto il primo campionato mondiale di sudoku.

