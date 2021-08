https://it.sputniknews.com/20210816/vaccini-somministrate-oltre-737-milioni-di-dosi-12524061.html

Vaccini, somministrate oltre 73,7 milioni di dosi

Vaccini, somministrate oltre 73,7 milioni di dosi

Vaccinazioni giornaliere nel week end di Ferragosto. Tra sabato e domenica sono state somministrate meno di 200 mila dosi di vaccino contro il Covid-19.

Sono già state somministrate più di 73,7 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19, mentre il 65,8% degli over 12 è stato completamente immunizzato. L'obiettivo posto dalla struttura commissariale è di coprire entro il 30 settembre l'80% della popolazione.Secondo i dati del report Aifa, l'Italia ha somministrato 73.770.416 delle 77.365.880 dosi ricevute, pari al 95,4%. Le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale con la doppia dose o con il vaccino monodose sono 35.557.969.Nel mese di agosto la somministrazione giornaliera dei vaccini si è ridotta, scendendo al di sotto delle 500 mila dosi giornaliere. Venerdì 13 agosto sono state somministrate 289.737 dosi, mentre nel week end di Ferragosto sono state inoculate 123.616 dosi sabato 14 e 51.065 domenica 15 agosto.Per quanto riguarda le fasce d'età, è stata raggiunta una buona copertura degli over 80, oltre il 91%, ma restano più di due milioni di over 60 che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino. Cresce invece la copertura fra i teen ager, in vista dell'inizio dell'anno scolastico a settembre. Nella fascia 12-15 anni il 30% ha ricevuto la prima dose, mentre tra i 16 e i 19 anni sono il 60%Nella campagna nazionale è stato utilizzato maggiormente il vaccino mRna di Pfizer/Biontech (53.778.443 dosi), seguito da AstraZeneca 12.023.185), Moderna (9.557.609) e Johnson&Johnson (2.006.641). I due vaccini a vettore virale di AstraZeneca e il monodose J&J sono stati limitati agli over 60, dopo l'osservazione di rarissimi casi di tromboembolia anche letali.

