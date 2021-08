https://it.sputniknews.com/20210816/terremoto-ad-haiti-arrivano-i-primi-aiuti-umanitari-da-messico-e-venezuela-12524500.html

Terremoto ad Haiti: arrivano i primi aiuti umanitari da Messico e Venezuela

In queste ore si continua a scavare sotto le macerie ad Haiti per salvare le vite di quante più persone possibile. 16.08.2021, Sputnik Italia

Messico e Venezuela sono stati tra i primi Paesi ad annunciare l'invio di aiuto umanitario ad Haiti, colpita due giorni fa da un terribile terremoto, sotto forma di forniture mediche e beni di prima necessità.Caracas, da parte sua, ha inviato ad Haiti 30 tonnellate di forniture mediche, prodotti non deperibili e acqua potabile, ha riferito l'emittente teleSUR venezuelana.Le Nazioni Unite si sono impegnate a stanziare 8 miliardi di dollari per sostenere Haiti, mentre gli Stati Uniti hanno inviato soccorritori nel paese nell'ambito del programma dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID).Il terremoto ad HaitiUn terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito la costa di Haiti il ​​14 agosto; si tratta del più grande disastro naturale che ha interessato l'isola dal sisma del 2010.Finora, il bilancio delle vittime parla di almeno 1.297 morti accertati e almeno 5.800 persone rimaste ferite.

Irina Derefko Il Venezuela, nonostante sia sotto feroce e assolutamente ingiusto embargo da parte dei soliti USA, manda 30 tonnellate di aiuti umanitari. Un gesto che ci deve far tutti riflettere. 0

