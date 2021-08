https://it.sputniknews.com/20210816/soldato-americano-ferito-con-arma-da-fuoco-allaeroporto-di-kabul-12532740.html

Soldato americano ferito con arma da fuoco all'aeroporto di Kabul

Un soldato statunitense è rimasto ferito colpito da un proiettile all'aeroporto di Kabul, segnala la Cnn riferendosi ad un anonimo funzionario americano. 16.08.2021, Sputnik Italia

In precedenza i media statunitensi hanno riferito che le truppe statunitensi hanno aperto il fuoco contro almeno due uomini armati all'aeroporto internazionale di Kabul, dove prosegue l'evacuazione sullo sfondo dell'escalation della crisi afghana.Proprio a testimonianza del clima di tensione e disperazione che imperversa nella capitale afghana alcuni funzionari statunitensi hanno sostenuto che 7 persone sono morte all'aeroporto di Kabul, alcune delle quali cadute da un aereo da trasporto americano in partenza. Nel contempo si segnala che i voli in uscita dalla capitale afghana sono stati interrotti da una folla di persone che si è riversata sulla pista.Secondo la Cnn, il soldato americano ferito con un colpo di arma da fuoco riguarda un altro episodio, le cui circostanze non vengono chiarite. In precedenza il Dipartimento di Stato statunitense aveva riferito che l'aeroporto di Kabul è stato scelto come sede temporanea dei diplomatici americani sullo sfondo dell'occupazione della capitale afghana da parte dei talebani*.Che cosa sta succedendo in AfghanistanI talebani sono entrati a Kabul domenica, dopo un'offensiva durata settimane e che li aveva portati a conquistare tutte le maggiori città del Paese.Il presidente afghano Ashraf Ghani, a seguito degli avvenimenti ha abbandonato il Paese, dicendo di aver preso tale decisione al fine di evitare ulteriori spargimenti di sangue, e ha annunciato anche le sue dimissioni.Il portavoce dei talebani Mohammad Naeem ha poi affermato che il movimento ha posto fine ad una guerra che ha dilaniato il paese per quasi 20 anni, mentre il mullah Baradar Akhmund, vicecomandante dei talebani, ha promesso che il nuovo governo porterà alla popolazione "serenità" e una "vita migliore".* organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

Gianlo Logiano Se gli USA perdono la guerra contro i talebani vuol dire che qualcuno li arma e non sono né la Russia né l'Iran. Gli americani fanno sanzioni a questi due paesi additandoceli come causa del terrore, Israele poi é fanatico, dice che Hamas é con i talebani e noi europei dovremmo andar dietro a CIA e Mossad che hanno inventato non Laden e l'11 settembre. 0

