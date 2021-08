https://it.sputniknews.com/20210816/roma-calenda-lancia-la-piazza-si-vax-l11-settembre-la-manifestazione-12525293.html

Roma, Calenda lancia la piazza Sì Vax: l'11 settembre la manifestazione

Un'iniziativa che "non vuole essere divisiva", ha affermato il candidato sindaco di Roma, che lancia un appello a Nicola Zingaretti e Virginia Raggi. 16.08.2021, Sputnik Italia

Davanti allo scetticismo sui vaccini, che ha raccolto nelle piazze tantissimi manifestanti contro il green pass, Carlo Calenda rompe gli indugi e tenta la costruzione di un fronte favorevole alla vaccinazione, lanciando la prima piazza Sì-Vax.La proposta di una manifestazione "aperta a tutti e senza simboli di partito", prevista per l'11 settembre a Roma, è arrivata sabato 14 agosto, ma è stata accolta in maniera tiepida dal PD e dalle altre forze politiche dell'ex maggioranza giallorossa.In vista delle elezioni per il campidoglio, i dem temono che la competizione pre-voto possa pregiudicare un'adesione unitaria alla mobilitazione.Se Carlo Cottarelli aderisce con entusiasmo, Roberto Gualtieri e Virginia Raggi sono più cauti, ravvisando nella piazza pro-vaccini una forzatura che potrebbe andare a vantaggio del candidato sindaco di Azione.Per questo, Calenda si rivolge direttamente a Nicola Zingaretti e all'attuale sindaca di Roma, dicendosi disposto a fare un passo indietro.Calenda è disposto ad andare avanti se l'iniziativa dovesse cadere nel vuoto, per "non indispettire No vax/Ni vax", e si dice convinto che quella sui vaccini sia "una grande ed epocale battaglia culturale". "Le piazze non possano essere lasciate ai no vax", conclude.

