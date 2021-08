https://it.sputniknews.com/20210816/recovery-speranza-4-miliardi-per-le-cure-domiciliari-dei-pazienti-con-covid-12527671.html

Recovery, Speranza: "4 miliardi per le cure domiciliari dei pazienti con Covid"

Recovery, Speranza: "4 miliardi per le cure domiciliari dei pazienti con Covid"

Siglata l'intesa tra Stato e Regioni per investire parte delle risorse del Pnrr in terapie a domicilio con standard avanzati e di qualità. 16.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-16T16:40+0200

2021-08-16T16:40+0200

2021-08-16T16:40+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/12/9915816_0:197:3073:1925_1920x0_80_0_0_77d86a52f3bdda5b9249f8abec6d0b1d.jpg

Con il PNRR, 4 miliardi di euro saranno investiti nelle cure domiciliari dei malati di Covid-19. Stato e Regioni hanno siglato l'intesa per estendere il sistema di autorizzazione e accreditamento ad enti e soggetti, pubblici e privati, che erogano questo tipo di assistenza. Ad un anno e mezzo dall'esplosione della pandemia di coronavirus, si intende rafforzare il sistema di medicina territoriale per assistere tempestivamente il malato, evitando il sovraccarico delle strutture sanitarie.Il nuovo sistema di autorizzazione e accreditamento fissa i requisiti elevati ed omogenei che tutti i soggetti che erogano tali servizi devono garantire, con standard di cure avanzati e della medesima qualità su tutto il territorio nazionale.In particolare, si legge nel testo dell'intesa diffuso oggi, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dovranno provvedere entro l'agosto 2022 ad attivare il sistema di autorizzazione e di accreditamento delle organizzazioni pubbliche e private per l’erogazione di cure domiciliari.Dovranno individuare il fabbisogno secondo le funzioni di assistenza, individuate in sede di programmazione sanitaria, per garantire i livelli essenziali di assistenza. Chi ha già adottato un proprio sistema, dovrà adeguarlo entro 12 mesi. Nelle more dell’individuazione del sistema tariffario da parte della competente Commissione nazionale, le tariffe sono definite dalle singole Regioni e Province autonome. Viene inoltre attivato un monitoraggio annuale dell’attuazione dell’Intesa. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia