https://it.sputniknews.com/20210816/primo-volo-di-prova-per-ita-54-minuti-da-decollo-ad-atterraggio-per-ottenere-il-via-libera-enac-12534933.html

Primo volo di prova per Ita: 54 minuti da decollo ad atterraggio per ottenere il via libera Enac

L’Airbus dell’ex Alitalia ha viaggiato da Roma Fiumicino a Olbia e ritorno sotto il controllo dell’Ente nazionale per l’aviazione civile. Se otterrà il via... 16.08.2021, Sputnik Italia

alitalia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/673/20/6732097_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_93005af5e4d98a6009cb17b5038cc1f2.jpg

Si è svolto oggi il primo volo, ma esclusivamente di prova, di Ita, la nuova compagnia che subentrerà ad Alitalia.Dopo il volo dell’Airbus A330, durato 54 minuti da Roma Fiumicino a Olbia e ritorno, le strutture tecniche dell’Enac dovranno valutare l’operato e far proseguire l’iter per il rilascio delle certificazioni necessarie per operare.Ita dovrà attendere il Coa e quindi la sua licenza per poter mettere in vendita i biglietti.Prima, però, Alitalia dovrà cancellare i suoi voli con l’autorizzazione da parte dei ministeri competenti dei rimborsi ai clienti che già hanno acquistato le tratte.Il governo ha messo a disposizione un fondo speciale di 100 milioni di euro.Attesa per il via libera e l’inizio delle operazioniIl Coa potrebbe arrivare già domani, martedì 17 agosto, secondo quanto scrive il Corriere della Sera sul suo sito internet.In quel caso Ita potrebbe iniziare a vendere i suoi voli su un sito internet provvisorio dall’indomani per rotte dal 15 ottobre in poi.La storia di ItaIta, Italia Trasporto Aereo, è nata dopo una lunga gestazione, oltre quattro anni, per sostituire la compagnia di bandiera, Alitalia, in amministrazione straordinaria dal maggio 2017.In seguito, i velivoli saranno sostituiti con mezzi più sostenibili, forse Airbus A350 e A320neo.Il vettore ha attraversato una lunga trattativa con l’Ue su ulteriori interventi statali: Bruxelles ha dato il via libera a circa 2.850 dipendenti.

Irina Derefko Un'altra vergogna italiana. Siamo campioni del mondo anche in questo! 0

