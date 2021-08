https://it.sputniknews.com/20210816/precipita-dalla-mongolfiera-muore-a-siena-una-pilota-di-40-anni-12527530.html

Precipita dalla mongolfiera, muore a Siena una pilota di 40 anni

A segnalare il tragico incidente è stata una collega che si trovava a bordo di un'altra mongolfiera. 16.08.2021, Sputnik Italia

Una pilota di mongolfiera ha perso la vita a Buonconvento, nel senese, cadendo da un'altezza di 10 metri.L'episodio, che è accaduto intorno alle 7 del mattino, ha come protagonista una donna di 40 anni che, dopo aver completato un tour panoramico, è stata sbalzata fuori dall'aeromobile che stava pilotando.Sono ancora tutte da chiarire le dinamiche che hanno fatto sì che la mongolfiera, improvvisamente, si rialzasse in volo dopo l'atterraggio.Intanto, le forze dell'ordine hanno aperto un fascicolo d'indagine sull'incidente e hanno sequestrato la mongolfiera.Contestualmente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha "aperto un'inchiesta di sicurezza ed inviato sul posto un proprio investigatore per svolgere sopralluogo operativo" a Buonconvento.

raus jUEde Da chiedersi perchè aveva già sganciato la fune di sicurezza, se mai l'ha indossata. 0

