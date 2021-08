https://it.sputniknews.com/20210816/omicidio-nel-vicentino-lite-degenera-uomo-spara-al-vicino-per-questioni-di-proprieta-12528717.html

Omicidio nel Vicentino: lite degenera, uomo spara al vicino per questioni di proprietà

Omicidio nel Vicentino: lite degenera, uomo spara al vicino per questioni di proprietà

I fatti sono avvenuti lunedì mattina a Marano Vicentino. La vittima, un pensionato di 77 anni, è stata uccisa a fucilate. 16.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-16T16:11+0200

2021-08-16T16:11+0200

2021-08-16T16:11+0200

italia

sparatoria

delitto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/18/9345033_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_147ab1c81137e48e2946e5caf274e624.jpg

Un uomo di 77 anni è stato ucciso questo lunedì a Marano Vicentino, in provincia di Vicenza. Il pensionato è stato preso a fucilate da un vicino durante una lite scoppiata fra i due per questioni di proprietà.Secondo le prime ricostruzioni, verso le 8.30 del mattino i due uomini hanno iniziato a discutere furiosamente nel cortile di casa di uno dei due, quando il vicino della vittima ha impugnato un fucile e ha sparato al pensionato, uccidendolo.I residenti hanno dato l'allarme, ma, quando è giunta l'ambulanza, per la vittima, Mario Valter Testolin, non c'era più nulla da fare. L'uomo è stato rinvenuto senza vita a fianco di un mezzo agricolo, con il quale svolgeva l'attività di agricoltore all'interno del suo podere, pur essendo ormai in pensione.Il pubblico ministero di turno, Augusto Corno, è stato informato della vicenda. L'intera zona è stata transennata e il sindaco, Marco Guzzonato, ha fatto rientro a Marano Vicentino.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, sparatoria, delitto