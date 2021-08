https://it.sputniknews.com/20210816/omicidio-a-favara-salvatore-lupo-ucciso-da-killer-solitario-sparati-almeno-3-colpi-in-testa-12526188.html

Omicidio a Favara: Salvatore Lupo ucciso da killer solitario, sparati almeno 3 colpi in testa

Omicidio a Favara: Salvatore Lupo ucciso da killer solitario, sparati almeno 3 colpi in testa

L'ex presidente del consiglio del Comune agrigentino è stato ucciso domenica pomeriggio in un agguato. Secondo gli inquirenti l'assassino conosceva bene la sua...

Potrebbe essere stato un killer solitario ad aver ucciso Salvatore Lupo, sparando almeno tre colpi alla testa. A Favara è stata una lunga notte di interrogatori dei carabinieri, che hanno ascoltato diverse persone nell'ambito dell'indagine sull'omicidio dell'ex presidente del consiglio del Comune in provincia di Agrigento.L'agguato è avvenuto la domenica di Ferragosto, di pomeriggio, in un bar del paese. In quel momento, attorno alle 18, la zona era deserta, nessuno avrebbe visto e sentito nulla e non ci sarebbero neanche telecamere di sorveglianza, da quanto si apprende dal Giornale di Sicilia. Gli investigatori hanno interrogato il barista, ma l'uomo, in stato di choc, non sarebbe stato in grado di fornire indicazioni sul delitto.Omicidio pianificatoSecondo gli investigatori, l'omicidio sarebbe stato ben pianificato. Il killer ha atteso Lupo, a volto coperto, fuori dalla porta del bar e ha poi sparato tre colpi a freddo che hanno ucciso l'ex consigliere, davanti agli occhi attoniti del barista.Gli investigatori ipotizzano che, per architettare il piano, il killer doveva conoscere bene la sua vittima. La pista che gli inquirenti stanno seguendo è quella di dissidi personali, legati a fattori economici anche in ambito familiare.Lupo era un imprenditore nel settore delle residenze per anziani e responsabile di alcune strutture per disabili. Lo scorso marzo era stato rinviato a giudizio per presunti maltrattamenti su disabili nella comunità di Licata.Le indagini sono condotte dai militari dell'Arma della tenenza di Favara e quelli della compagnia di Agrigento, che stanno indagando sul delitto, coordinati dal procuratore capo Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella.

