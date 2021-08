https://it.sputniknews.com/20210816/non-interferire-nellevacuazione-da-kabul-monito-ai-talebani-dallalto-generale-usa-12531218.html

Non interferire nell'evacuazione da Kabul: monito ai talebani dall'alto generale USA

Non interferire nell'evacuazione da Kabul: monito ai talebani dall'alto generale USA

Il generale statunitense Kenneth Franklin McKenzie ha personalmente messo in guardia i talebani dall'interferire nel processo di evacuazione da Kabul, secondo... 16.08.2021, Sputnik Italia

L'incontro tra McKenzie e rappresentanti di alto rango dei talebani* si è svolto nella giornata di ieri nella capitale del Qatar a Doha. Durante i colloqui durati 45 minuti, il generale ha affermato che gli Stati Uniti saranno pronti a difendersi se necessario durante l'evacuazione dei diplomatici americani e dei cittadini afghani da Kabul. Ha messo in guardia gli islamisti dall'interferire con questa operazione. La situazione in Afghanistan si è particolarmente aggravata nelle ultime settimane, con l'offensiva dei talebani contro le principali città del Paese. Nel fine settimana è stato riferito dai media che gli islamisti avevano il controllo di tutti i valichi di frontiera del Paese. Ieri i talebani hanno affermato di essere entrati a Kabul e di aver preso il controllo del palazzo presidenziale. Il presidente afghano Ashraf Ghani ha detto di aver lasciato il Paese "per scongiurare un bagno di sangue". In seguito il rappresentante ufficiale dell'ufficio politico talebano Muhammad Naim ha affermato che la guerra in Afghanistan è finita e che la forma di governo dello Stato sarà chiara nel prossimo futuro.* organizzazione terroristica vietata in Russia e in molti altri Paesi

