Nessun Paese è sicuro contro la minaccia terroristica

Vladimir Tarabrin, direttore del dipartimento preposto all’analisi e al contrasto di nuove minacce al Ministero russo degli Esteri, in un’intervista a Sputnik... 16.08.2021, Sputnik Italia

Infine, Tarabrin si è espresso sul motivo per cui a livello internazionale non si riesca a risolvere il problema della pirateria.— Il ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan è una delle tematiche più discusse degli ultimi mesi. In che modo questo fenomeno si riflette sulla situazione afghana?— Lasciando l’Afghanistan, gli americani stanno constatando che le loro iniziative di contrasto al narcotraffico sono in buona sostanza fallite. L’Afghanistan oggi produce l’84% degli oppioidi a livello mondiale. Inoltre, il Paese negli ultimi anni è diventato un grande laboratorio di produzione di metanfetamina. Si noti che il conseguimento di valori rilevanti nella produzione di sostanze stupefacenti in Afghanistan è coinciso con il periodo della presenza delle truppe americane e NATO nel Paese.Negli ultimi 20 anni l’Afghanistan è diventato una narco-nazione: secondo diverse stime, il volume di produzione illecita di oppioidi è cresciuto tra le 17 e le 40 volte rispetto al 2001, quando le truppe statunitensi invasero l’Afghanistan. I proventi della coltivazione del papavero da oppio rappresentano un terzo del PIL afghano. L’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) e l'Organo Internazionale per il Controllo degli Stupefacenti (INCB) segnalano nel 2020 un aumento della coltivazione illecita di sostanze stupefacenti in Afghanistan: questo è uno dei principali ostacoli alla realizzazione dei programmi di sviluppo nel Paese. In Afghanistan si è venuta a creare una solida “narco-congiuntura” entro la quale sono attivi gli operatori economici del comparto, indipendentemente dalla presenza o assenza di truppe straniere.— Quali misure sta adottando la Russia per non consentire che l’afflusso di stupefacenti interessi anche il proprio territorio? Con quali Paesi sta cooperando la Russia in tal senso?— La Federazione Russa è all’avanguardia nel contrasto delle minacce afghane legate agli stupefacenti, fornisce supporto politico e su base volontaria a livello internazionale per la risoluzione del problema afghano, anche nell’ambito dell’iniziativa “Patto di Parigi”, promossa dall’UNODC.In autunno intendiamo ospitare le sedute del Gruppo di lavoro di esperti del Patto di Parigi, incentrate sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nel contrasto agli oppioidi afghani.La Federazione Russa vanta una pluriennale storia di collaborazione nel contrasto agli stupefacenti sia con i partner centroasiatici sia con Iran e Pakistan grazie alla sottoscrizione di accordi intergovernativi e interministeriali. Parallelamente sono in corso le attività di rafforzamento del complesso sistema di controllo della droga in linea con quanto stabilito dall’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva, dalla Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e dalla Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e mediante lo svolgimento a cadenza regolare di eventi congiunti che presentino un reale “valore aggiunto”. Solamente in occasione della prima fase dell’operazione antidroga dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva “Kanal” – “Granitny bastion”, tenutasi tra il 21 e il 25 giugno 2021, sono state confiscate dal traffico illecito oltre 5,5 tonnellate di stupefacenti e sono stati denunciati circa 800 illeciti legati agli stupefacenti. Entro fine anno si prevede lo svolgimento dell’operazione antidroga “Pautina” dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shangai.Come aiuto alle nazioni più colpite dal narcotraffico afghano, oltre alla fornitura di aiuti bilaterali, la Federazione Russa dal 2017 sotto l’egida dell’UNODC si occupa della formazione di specialisti antidroga per i Paesi dell’Asia centrale, del Pakistan e chiaramente dello stesso Afghanistan. Segnaliamo con soddisfazione che in questi anni abbiamo formato un migliaio di esperti antidroga. In autunno prevediamo di avviare l’addestramento per i poliziotti antidroga iraniani con l’aiuto dell’UNODC.Inoltre, di concerto con il Giappone stiamo realizzando il progetto di costruzione di un centro cinofilo del Ministero afghano dell’Interno a Kabul e il progetto di formazione di esperti antidroga afghani.— In una conferenza a Mosca il movimento talebano (messo al bando in Russia) ha dichiarato che contrasterà il contrabbando di stupefacenti provenienti dall’Afghanistan. A Suo avviso, è possibile credere a queste affermazioni considerato il fatto che, secondo molte fonti, i talebani ricevono proventi dalla vendita di droga?— Sin dal 2016 l’UNODC considera il traffico illecito di stupefacenti come una delle principali fonti di reddito dei talebani e negli ultimi anni anche delle cellule terroristiche dell’ISIS stanziatesi in Afghanistan. Ma vanno considerati anche altri elementi. Ad esempio, nel 2000, quando i talebani per motivi religiosi cominciarono la guerra contro gli stupefacenti, si producevano nel Paese 4.500 tonnellate di oppioidi. E in meno di un anno, con l’arrivo delle truppe americane e la caduta del regime, riuscirono a ridurre le coltivazioni di papavero da oppio di 9 volte. Ma già nel 2002 le organizzazioni internazionali lanciarono un segnale d’allarme perché la produzione di stupefacenti era salita nuovamente a 3.400 tonnellate. Nel 2017 si raggiunse il record di 9.000 tonnellate.Secondo le ultime stime dell’UNODC in Afghanistan nel 2020 ne sono state prodotte almeno 6.300 tonnellate.Chiaramente per risolvere un problema così complesso servono anzitutto la volontà politica e misure mirate messe in atto dal governo afghano.— Quanto alla minaccia terroristica, qual è l’influenza che il ritiro delle truppe USA sta esercitando sull’Afghanistan? Esiste il rischio di uno scisma tra i talebani afghani e il passaggio di buona parte dei combattimenti al gruppo terroristico ISIS?— Come evidenziato dal presidente russo Putin a ottobre dello scorso anno, il ritiro delle truppe dall’Afghanistan implica rischi ulteriori legati, tra l’altro, alla necessità di mantenere la stabilità nella regione e, di conseguenza, l’allocazione di risorse per garantire questi sforzi.Questo, come Lei ha giustamente osservato, crea i presupposti per un eventuale scisma interno al movimento e per un passaggio alle frange più radicalizzate dell’ISIS.La solerte attività di stima dei rischi e delle minacce di natura terroristica viene effettuata da diversi Paesi membri dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva e dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shangai. Inoltre, nell’ambito della Organizzazione del Trattato la Russia si è assunta specifici impegni per garantire la sicurezza collettiva nel caso, tra l’altro, che si presenti una aggressione esterna ai danni di uno qualsiasi degli Stati membri dell’organizzazione.— La Russia è in contatto con gli USA, visto il ritiro delle loro truppe, per collaborare al contrasto del terrorismo?— Quanto ai contatti con gli USA sul tema siamo aperti alla cooperazione, ma non siamo interessati più di quanto lo siano i nostri partner.Tuttavia, stiamo convincendo a collaborare in maniera pragmatica con il Dipartimento di Stato USA per l’antiterrorismo nei luoghi che maggiormente corrispondono ai nostri interessi, ad esempio a livello internazionale. Gli sforzi congiunti profusi dalle delegazioni russa e americana hanno consentito di conseguire il 30 giugno il consenso per l’approvazione della risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU sulla verifica degli adempimenti della Strategia globale antiterroristica dell’ONU. Lato nostro, a condizione che si verifichi un mutuo interesse, siamo pronti a continuare la cooperazione antiterroristica e a scambiarci opinioni sul tema Afghanistan sia a livello bilaterale sia multilaterale.Al contempo, però, siamo preoccupati per i comunicati diramati dai media americani in merito alla perdurante attività delle compagnie militari private americane. Tempo fa The Washington Post ha riferito dei tentativi dell’opposizione venezuelana di assumere una compagnia militare privata americana per organizzare un colpo di Stato a Caracars e per rovesciare il presidente venezuelano Nicolás Maduro. Pochi giorni fa la rivista Time ha riferito del progetto di Erik Prince, fondatore della nota compagnia militare privata Blackwater, di assumere veterani delle operazioni militari in Donbass per la costituzione di una nuova compagnia militari. Quali siano le finalità? Al momento non ci resta che provare a indovinare.

