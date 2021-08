https://it.sputniknews.com/20210816/malpezzi-green-pass-indispensabile-per-la-scuola-bene-bianchi-sui-tamponi-ai-docenti-12524649.html

Malpezzi: “Green pass indispensabile per la scuola, bene Bianchi sui tamponi ai docenti”

La capogruppo PD al Senato commenta la precisazione del ministro dell’Istruzione a proposito dei test gratuiti soltanto per i professori che non possono... 16.08.2021, Sputnik Italia

Il green pass nelle scuole è “indispensabile” per far ripartire l’anno scolastico in sicurezza, un obiettivo che è prioritario per il Partito democratico. Per questo, il ministro dell’Istruzione Bianchi ha fatto bene “a precisare che non si daranno tamponi gratis al personale della scuola che non ha voluto vaccinarsi”, il contrario sarebbe “stato molto grave”.Lo spiega a Repubblica la capogruppo Pd al Senato Simona Malpezzi aggiungendo che un chiarimento sul tema dei test gratuiti era necessario e “dispiace che alcune forze di governo che strizzano l'occhio ai no vax, vedi la Lega, non abbiano il coraggio di essere altrettanto chiari" sul green pass e le vaccinazioni.L’accordo sindacati-ministero sulla sicurezza a scuola e i docenti no vaxPer Malpezzi, l’idea di offrire tamponi gratuiti anche a chi non vuole vaccinarsi, sebbene potrebbe farlo, per aggirare il green pass, “avrebbe non solo mandato un messaggio sbagliato, ma anche rischiato di indebolire uno strumento studiato per consentire al Paese di tornare gradualmente alla normalità dopo la pandemia".Per Malpezzi, che prima di diventare senatrice era insegnante, le sanzioni per chi non accetta il green pass non sono esagerate e “servono a rafforzare il principio per cui bisogna vaccinarsi per la salute di tutti. Tanto più nella scuola, perché solo così si garantisce un anno più sereno”.

Irina Derefko Sfruttate questi due anni che vi sono rimasti per fare danni e prevaricazioni. Comunque, le pagherete tutte. Molto care. 0

