La Tunisia sventa 17 tentativi di emigrazione illegale, fermati 287 migranti diretti in Italia

Nell'ultimo anno, le partenze dal Paese nordafricano sono aumentate del 35,9%, in base ai dati contenuti nel dossier del Viminale. 16.08.2021, Sputnik Italia

Nello scorso fine settimana, la Guardia costiera tunisina ha sventato 17 tentativi di emigrazione illegale, fermando in tutto 287 migranti diretti in Italia. A renderlo noto è il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi, secondo quanto riporta Ansa.Le partenze sono state bloccate in diverse regioni del Paese. Le persone fermate sono di varie nazionalità africane, oltre che tunisine, e alcune di loro risultano essere ricercate per reati di diritto comune, secondo quanto si apprende dal comunicato, che sottolinea come la guardia costiera tunisina abbia effettuato vari salvataggi in mare negli ultimi mesi.Il report, presentato ieri alla prefettura di Palermo dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, registra un aumento delle partenze di migranti dalla Tunisia pari al 35.9% nell'ultimo anno.Complessivamente, da agosto 2020 a luglio 2021, rispetto all'anno precedente, sono sbarcati in Italia 49.280 migranti, il 128% in più.

