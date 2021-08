https://it.sputniknews.com/20210816/la-caduta-di-kabul-come-vive-la-capitale-afghana-dopo-larrivo-dei-talebani-12531713.html

La caduta di Kabul: come vive la capitale afghana dopo l'arrivo dei talebani

La caduta di Kabul: come vive la capitale afghana dopo l'arrivo dei talebani

Reportage dalle vie di Kabul con le voci degli afghani dopo che i talebani hanno ripreso il potere

I talebani hanno annunciato di aver preso il pieno controllo di tutte le istituzioni statali della capitale, della sicurezza del palazzo presidenziale, nonché dell'organizzazione delle pattuglie notturne della città. I talebani* hanno anche occupato l'edificio della televisione di stato, dal quale hanno trasmesso a seguito un messagio invitante i residenti a mantenere "la calma".I giornalisti occidentali hanno riferito che l'esercito e la polizia del governo afghano hanno perso il controllo sulla situazione a Kabul e che la città e passata, di fatto, nelle mani dei ribelli. In seguito, il portavoce del movimento Zabihullah Mujahid ha affermato che i talebani hanno preso il controllo di tutto il territorio della capitale dell'Afghanistan."Kabul è completamente sotto il nostro controllo. Le nostre forze hanno occupato tutti i quartieri della città. Presto organizzeremo le pattuglie notturne", ha detto."Uno sviluppo inaspettato degli eventi" "Ieri abbiamo avuto la pagella di una vita, che segna il termine e i risultati del lavoro degli Stati Uniti in Afghanistan in oltre 20 anni", ha detto a Sputnik Afghanistan una fonte del ministero degli Esteri russo.Secondo il diplomatico, lo sviluppo degli eventi è stato "inaspettato per tutti": "Questo il risultato di un un esercito efficente e un presidente capace, che ha lasciato il Paese. La cosa più importante è che non ci siano stati spargimenti di sangue e azioni militari, tranne alcune sporadiche. Tutto si è risolto in maniera pacifica".La scia di soldi del presidente GhaniIl presidente afghano Ashraf Ghani è fuggito da Kabul con le macchine piene di soldi. Tutto ciò che non è riuscito a portare con sè è rimasto sulla pista di decollo dell'aeroporto, ha raccontato a Sputnik il ​​portavoce dell'ambasciata russa a Kabul Nikita Ishchenko:"Quattro auto zeppe di soldi. Hanno cercato di caricare parte del denaro anche sull'elicottero, ma non ci è entrato tutto. Parte dei soldi è stata lasciata sulla pista di decollo".Caos all'aeroporto di Kabul Già domenica sera, migliaia di afgani si sono diretti verso l'aeroporto di Kabul, alcuni senza nemmeno il passaporto. La situazione si è aggravata la mattina del 16 agosto: i militari statunitensi hanno aperto il fuoco sugli afgani che intralciavano l'evacuazione. Secondo quanto riferito, a seguito degli spari e di una rissa sono morte almeno cinque persone. Inoltre, sui social sono stati condivisi i filmati ancora più inquietanti di tre afgani aggrappati al carrello di un aereo dell'aeronautica statunitense in decollo, morti cadendo dal velivolo.I media controllati dai talebaniUn giornalista afghano ha scritto in un post su Twitter che la maggior parte dei canali televisivi, dopo l'arrivo dei talebani, ha cambiato la propria agenda e rimosso giornaliste-femmine dai propri schermi.“Da stamattina la musica non viene più trasmessa su molti canali TV. I media stanno attraversando una fase di talebanizzazione".Secondo Sputnik Afghanistan, dalle 14:00 ora italiana, il canale televisivo TOLO trasmette un telegiornale normale sui social network, ma ci sono molte meno notizie. Il canale televisivo Ariana pubblica anche notizie e servizi sugli ultimi eventi, ma molto raramente. Come comunicato dagli abitanti di Kabul, il canale statale Melli trasmette in onda la lettura del Corano. Poche ore fa i talebani sono arrivati ​nella redazione di TOLO, hanno riferito i giornalisti afgani sui social media."I militanti hanno sequestrato le armi del personale di sicurezza, rilasciate dal governo, e hanno accettato di garantire la sicurezza del complesso", afferma la segnalazione.TOLO ora fa vedere regolarmente programmi sull'islam, la serie TV turca "Osman". TOLO News ripete vecchie notizie, non mandando in onda nuovi servizi.Le banche non danno i soldiDa ieri, persone in tutto il Paese si mantengono nelle vicinanze delle banche nella speranza di prelevare denaro dai loro conti. I residenti locali riferiscono a Sputnik che le banche a Kabul rimangono chiuse. Il capo della compagnia cinematografica Afghan Film, Sahra Karimi, ieri ha affermato in un post su Twitter di non esser riuscito a ricevere denaro. Come riferiscono i residenti locali a Sputnik, la Da Afghanistan Bank dovrebbe ricominciare a lavorare domani.I residenti di diverse città hanno riferito a Sputnik Afghanistan la situazione nella capitale afghana in questo momento:*Walid, residente a Kabul “Oggi è il primo giorno in cui i talebani governano il Paese. All'inizio, la gente non riusciva a capire cosa stesse succedendo, tutti erano scioccati. Ci sono state molte notizie false, la gente è scappata all'aeroporto. Abbiamo sentito parlare degli aerei che avrebbero trasportato 20.000 passeggeri in Canada. Le persone hanno persino lasciato le loro famiglie, accorse in aeroporto senza bagagli e documenti. Là è ancora un casino.Sui social e sui canali i talebani hanno già annunciato che sorveglieranno la sicurezza delle persone, prenderanno sotto protezione banche e istituzioni. Le persone possono tornare al lavoro e, se necessario, rivolgersi ai talebani. Ora le persone vanno al lavoro, le macchine girano per le strade. La gente si riprende e cerca di vivere una vita normale. Finora hanno mantenuto tutto ciò che avevano promesso. Dopo l'incontro con i rappresentanti del ministero della Salute e del ministero dell'Istruzione dell'Afghanistan, i talebani hanno confermato che le persone della scuola e dell'ospedale possono tornare a lavorare, medici e insegnanti possono tornare ai loro posti di lavoro, così come i dipendenti di altre istituzioni.C'è chi fa cose sbagliate, picchia le persone, entra in casa loro. Ci sono azioni del genere da parte dei talebani. Anche se i talebani dicono che non sono loro, ma queste persone vanno insieme a loro. Questo comportamento preoccupa la gente. I talebani trattano le persone in diverse zone in modo diverso”.* Fahim, residente di Kabul:“Il 95% di negozi, botteghe, supermercati, piccoli negozi è chiuso. Scuole, banche, agenzie governative in generale sono chiuse. Donne, bambini e giovani restano a casa. Per strada ci sono principalmente persone di mezza età. Ieri c'era una brutta situazione. Quando sono tornato a casa la scorsa notte, c'erano molti pashtun frettolosi che parlavano la loro lingua. Erano ovunque. Non si sa affatto da dove venissero.La situazione non è male. La sicurezza è stata ristabilita. Nessuno tocca nessuno. Finora non ci sono restrizioni o innovazioni, come portare barbe lunghe per gli uomini o vestiti, anche per le donne.I loro leader (dei talebani) non sono ancora arrivati ​​a Kabul. Per ora tutto è sotto controllo. Duemila persone, uomini, donne e bambini, sono all'aeroporto di Karzai senza documenti e averi, vogliono andarsene. Nessuno li ha portati via, diverse persone sono state uccise. Il Canada aveva detto che avrebbe evacuato 20.000 afgani, quindi sono andati all'aeroporto sperando di essere portati via".* Fatima, cittadina russa, vive a Kabul:“Ci è stato consigliato di rimanere a casa per 2-3 giorni. Mio marito non va da nessuna parte. Tutti hanno paura. I mercati e la maggior parte dei negozi sono chiusi. Istituti, scuole: tutto è chiuso. Abdullah Abdullah (ex capo del Consiglio supremo della riconciliazione nazionale) ha affermato che è meglio rimanere a casa per 2-3 giorni. Ieri gli aerei decollavano per tutta la notte. Anche al mattino. Ho paura di andare in città. Internet funziona, ma dicono che vogliono spegnerlo. La luce funziona a intermittenza".*i nomi sono stati cambiati per motivi di sicurezza*organizzazione terroristica illegale in Russia ed in altri Paesi.

nikita La Russia veglia sui diritti umani e sui talebani. I talebani non hanno interesse di far piombare l'Afghanistan nella miseria. L'ambasciata russa a Kabul è operativa ela guardia la fanno i talebani. Mi sembra un segno di grande responsabilità. Non credo vi saranno massacri di civili. 0

