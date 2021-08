https://it.sputniknews.com/20210816/israele-risuonano-le-sirene-dallarme-a-sderot-possibile-attacco-missilistico-di-hamas-12528291.html

Israele: risuonano le sirene d'allarme a Sderot, possibile attacco missilistico di Hamas

Nell'ultima settimana è tornata a salire la tensione in Palestina, con il lancio di droni da parte di Hamas verso il territorio israeliano e quello di palloni... 16.08.2021, Sputnik Italia

Le sirene di allarme hanno suonato nella città israeliana di Sderot, vicino alla Striscia di Gaza, secondo quanto pubblicato dalle forze di difesa israeliane.Tuttavia, nella dichiarazione dell'IDF non sono stati forniti altri significativi dettagli. I media locali hanno suggerito che un missile potrebbe essere stato lanciato dall'area controllata da Hamas per poi essere intercettato dal sistema antimissile israeliano Iron Dome.La notizia arriva dopo che nella nottata erano stati segnalati degli scontri in Cisgiordania tra la polizia israeliana e dei sospetti terroristi palestinesi, quattro dei quali sono stati uccisi.La scorsa settimana, l'IDF ha abbattuto un drone che, si crede, sia stato lanciato dal movimento di Hamas dalla Striscia di Gaza. I rapporti delle forze armate hanno indicato che l'aeromobile è stato monitorato da Israele prima di essere infine abbattuto.Le tensioni di maggioIsraele e Hamas sono stati coinvolti in un aspro conflitto durato 11 giorni, che si è concluso con un cessate il fuoco mediato dall'Egitto lo scorso 20 maggio.Le ostilità sono scoppiate dopo giorni di scontri tra la popolazione araba e la polizia israeliana, a Gerusalemme est, per la decisione di un tribunale israeliano di sfrattare diverse famiglie palestinesi da un quartiere della città santa.

