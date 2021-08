https://it.sputniknews.com/20210816/incendi-in-italia-milioni-di-animali-selvatici-arsi-nelle-fiamme-12525424.html

Incendi in Italia, milioni di animali selvatici arsi nelle fiamme

Incendi in Italia, milioni di animali selvatici arsi nelle fiamme

Il numero di incendi di grandi dimensioni avvenuti in Italia nel 2021 è quasi del doppio superiore alla media nazionale del periodo 2008-2020. 16.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-16T23:14+0200

2021-08-16T23:14+0200

2021-08-16T23:14+0200

italia

incendi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/12353531_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_41b0c4b8b3e7674ff7972c723e3a5d57.jpg

È tragico il bilancio per la fauna selvatica, a causa degli incendi che, in queste settimane, stanno interessando grosse porzioni del Sud Italia.Stando ai dati forniti dall'European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione Europea, sarebbero milioni gli animali arsi vivi dai roghi.Nei giorni scorsi, la medesima agenzia aveva pubblicato un rapporto, secondo il quale, in Italia, dall’inizio dell’anno, sono bruciati circa 110.000 ettari di terreno, un'area grande quanto 145.000 campi da calcioù; circa il quadruplo rispetto ai 28.479 ettari arsi, in media, ogni anno dal 2008 al 2020.A sua volta, la Coldiretti, con un report, ha evidenziato come l'emergenza incendi abbia un costo per la collettività che supera i 10.000 euro per ogni ettaro di terreno bruciato.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, incendi