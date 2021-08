https://it.sputniknews.com/20210816/il-presidente-afghano-ghani-si-trova-in-oman-12533306.html

Il presidente afghano Ghani si trova in Oman

Il presidente afghano Ghani si trova in Oman

Il presidente dell'Afghanistan Ashraf Ghani, fuggito dal Paese domenica, attualmente si trova nel sultanato dell'Oman, ha affermato a Spuntik una fonte vicina... 16.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-16T18:13+0200

2021-08-16T18:13+0200

2021-08-16T18:13+0200

mondo

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/12533573_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_816702224f53a83a1893b59f796c3b2d.jpg

"Secondo le mie informazioni, il presidente si trova nell'Oman", ha detto.Commentando il fatto che i rappresentanti del governo omanita hanno smentito la notizia, l'interlocutore dell'agenzia ha risposto: "è ovvio che la smentiscono".Domenica sera una fonte di Sputnik aveva reso noto che il presidente dell'Afghanistan Ashraf Ghani aveva accettato la proposta di dimettersi ed era partito da Kabul verso il Tagikistan per recarsi in un terzo paese. Presumibilmente, la meta finale del suo viaggio sono gli USA.Al momento le segnalazioni secondo cui Ghani aveva trovato rifugio in un paese tra Kazakistan, Tagikistan ed Uzbekistan sono state smentite in maniera formale dalle autorità di questi paesi.Il presidente afghano Ashraf Ghani ha dichiarato di aver lasciato il Paese "per evitare un massacro". L'Ambasciata russa a Kabul, commentando la fuga del capo di Stato, ha raccontato che le sue quattro macchine erano riempite di soldi, c'è stata inoltre un'altra parte di contanti lasciata sulla pista di decollo siccome non entrata nell'elicottero.La situazione in Afghanistan si è inasprita nelle ultime settimane, con l'avanzata del movimento radicale Talebani* verso le grandi città del Paese. Domenica, media e varie fonti hanno riportato che i talebani hanno preso il controllo di tutti i valichi di frontiera dell'Afghanistan. In seguito i talebani sono entrati a Kabul e hanno occupato il Palazzo Presidenziale.Nella notte tra domenica e lunedì, il portavoce dell'ufficio politico dei Talebani, Mohammad Naeem, ha annunciato la fine della guerra in Afghanistan e anche che a breve sarà presa una decisione riguardo la forma di governo.*organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

Paolo Lavorava per il suo paese ovvio, infatti è scappato con quattro macchine piene di soldi 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica