Germania, Seibert: sarà necessario adottare una strategia internazionale riguardo ai Talebani

La Germania ritiene di poter prendere una posizione, riguardo all'organizzazione dei Talebani*, in linea con i partner internazionali, ha dichiarato il... 16.08.2021, Sputnik Italia

Il portavoce ha aggiunto che il governo "non si illude riguardo ai Talebani e all'essenza della loro organizzazione".La situazione in Afghanistan si è inasprita nelle ultime settimane, con l'avanzata dei Talebani verso le grandi città del Paese. Domenica, media e varie fonti hanno riportato che i talebani hanno preso il controllo di tutti i valichi di frontiera dell'Afghanistan. In seguito i talebani sono entrati a Kabul e hanno occupato il Palazzo Presidenziale.Il presidente afghano Ashraf Ghani ha dichiarato di aver lasciato il Paese "per evitare un massacro". Nella notte tra domenica e lunedì, il portavoce dell'ufficio politico dei Talebani, Mohammad Naeem, ha annunciato la fine della guerra in Afghanistan e anche che a breve sarà presa una decisione riguardo la forma di governo.*organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

raus jUEde Di che si preoccupa Seibert? Di un rincaro del prezzo dell'oppio afghano? 2

FRANCO a non rompeteci i coglioni per Dio 1

