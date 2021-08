https://it.sputniknews.com/20210816/ferragosto-in-discoteca-fuori-legge-chiusa-la-villa-delle-rose-a-riccione-12532780.html

Ferragosto in discoteca fuori legge, chiusa la Villa delle Rose a Riccione

Due delle tre attività sono state protagoniste di una recidiva, dal momento che erano già state chiuse per le medesime infrazioni la scorsa settimana. 16.08.2021, Sputnik Italia

I controlli della polizia e dei vigili urbani nel corso del week end di Ferragosto hanno permesso di appurare il mancato rispetto delle normative anti-Covid in tre locali della costiera riminese.In virtù delle infrazioni alle tre strutture, dove si sono verificati assembramenti e mancato utilizzo delle mascherine, è stata imposta la chiusura per un periodo di cinque giorni.In una di esse, l'Ecu, è stato accertato che entrambe le piste da ballo venivano utilizzata allo stesso tempo da circa 200 persone, addirittura incoraggiate dal Dj, in totale violazione della normativa vigente.In un'altra discoteca, il Musica di Riccione, dove la Polizia ha sorpreso 500 clienti accalcati in diversi punti del locale senza alcun tipo di distanziamento, con altre 200 che ballavano in prossimità della console del Dj, sprovvisti di dispositivi individuali di protezione.Situazione ancora peggiore a Misano Adriatico dove, nel locale Villa delle Rose, gli agenti hanno trovato 2.000 persone che, attirate dalla presenza di un popolare Dj, riempivano la struttura nella sua totalità, rendendo addirittura difficoltoso qualsivoglia spostamento. E' stata così disposta la chiusura immediata dell'attivitàNei primi due casi, come fatto notare le forze dell'ordine, le discoteche erano già state chiuse la settimana precedente, sempre per un periodo di cinque giorni.

