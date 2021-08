https://it.sputniknews.com/20210816/fermo-pesca-lo-stop-scatta-per-tutto-ladriatico-12532292.html

Fermo pesca, lo stop scatta per tutto l'Adriatico

Fermo pesca, lo stop scatta per tutto l'Adriatico

Il blocco delle attività lungo la costa adriatica è stato esteso anche a Marche, Abruzzo e Molise e durerà fino al 16 settembre. 16.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-16T20:50+0200

2021-08-16T20:50+0200

2021-08-16T20:50+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/10048721_45:0:756:400_1920x0_80_0_0_3b42e824ca443e22bfb7eeb1c344b95d.jpg

Stop al pesce fresco lungo tutto l'Adriatico per il fermo pesca che dal 16 agosto si estende per un mese al tratto di costa tra San Benedetto e Termoli. Lo fa sapere Coldiretti Interpersca. Il blocco della attività nelle Marche, Abruzzo e Molise durerà fino al 16 settembre. In precedenza la pesca era stata interrotta da Trieste ad Ancona e da Manfredonia a Bari. Un momento difficile per il settore su cui già pesa la drastica riduzione delle giornate di pesca per le imbarcazioni operanti a strascico, imposta dalla normativa europea. Per alcuni segmenti di flotta le giornate di effettiva operatività a mare a circa 140 all'anno, rendendo "non più sostenibile l’attività di pesca considerata anche l’assenza di un efficace sistema di ammortizzatori e di valide politiche di mercato capaci di compensare le interruzioni", denuncia Coldiretti Interpesca.L'associazione chiede la riduzione del periodo fisso di blocco delle attività almeno per l’areale Adriatico, l’apertura alla tutela differenziata di alcune specie e la possibilità per le imprese di scegliere i restanti giorni di stop, senza le quali l’assetto del fermo pesca 2021 non può rispondere alle esigenze delle aziende, che si vedono costrette a concentrare 365 giorni di attività in 140-170. Auspica che dal 2022 il nuovo Feampa possa far ripartire con positive novità per mettere in campo un nuovo sistema che "tenga realmente conto sia delle esigenze di riproduzione delle specie di maggiore bersaglio e delle esigenze economiche delle marinerie.A queste problematiche strutturali del settore Coldiretti ricorda quelle che derivano dalla pandemia che ha provocato un crack da 500 milioni di euro tra produzione invenduta, crollo dei prezzi e chiusura dei ristoranti e costi per garantire il rispetto delle misure di distanziamento e sicurezza a bordo delle imbarcazioni. In un trentennio si è perso il 33% delle imprese, 18 mila posti di lavoro e la flotta si è ridotta a 12 mila unità, con età media del naviglio di 36 anni.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia