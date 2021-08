Crisanti sicuro, impossibile raggiungere l'immunità di gregge con la variante Delta

https://it.sputniknews.com/20210816/crisanti-sicuro-impossibile-raggiungere-limmunita-di-gregge-con-la-variante-delta-12536809.html

Commentando per iNews24.it la situazione epidemiologica del Covid attuale in Italia, il noto virologo Andrea Crisanti dell'Università di Padova ha elencato le principali sfide che ci attendono per il prossimo inverno.Riguardo all'immunità di gregge, Crisanti invita a non farsi illusioni in quanto la variante Delta è sostanzialmente troppo contagiosa per poterla ottenere."Non si raggiungerà mai. È impossibile, dato che stiamo affrontando una variante che ha un R0 di 6."Relativamente alla vaccinazione, Crisanti si basa sull'esperienza di Israele, dove è emerso che la protezione dei vaccini dura mediamente tra gli 8-9 mesi. Pertanto occorre pensare ai fragili che hanno ricevuto la prima dose di vaccino tra gennaio e febbraio. Ma sulla terza dose, Crisanti si è mostrato molto prudente."E' assolutamente un'opzione ma ancora non mi pronuncio in merito, perché voglio aspettare i risultati di Israele".Sulla vaccinazione degli adolescenti, Crisanti riconosce che il rapporto costi-benefici è molto "limitato", tuttavia i ragazzi "fanno bene a vaccinarsi per dare un contributo a livello sociale e compiere un atto di generosità nei confronti della collettività".Per il virologo la gestione della pandemia è stata sbagliata fin dall'inizio.Ma Crisanti non vede tutto grigio: un barlume di speranza per sconfiggere la pandemia c'è e sembra provenire da enzimi "interessanti" come le proteasi.In precedenza Crisanti aveva accusato il Governo di mentire in modo pericoloso sul Green Pass, sostenendo che non sono uno strumento di sanità pubblica, ma solo un incentivo per la vaccinazione.

