Colloquio Lavrov-Blinken sulla situazione in Afghanistan: a breve consultazioni con Cina e Pakistan

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha informato il segretario di Stato degli USA Antony Blinken sulle valutazioni della Russia riguardo la situazione... 16.08.2021, Sputnik Italia

mondo

politica

Il documento fa notare che il colloquio telefonico si è tenuto lunedì su iniziativa della parte americana.Inoltre, le parti hanno convenuto sul proseguimento delle consultazioni con il coinvolgimento di Cina, Pakistan e altri Paesi interessati, nonché dell'ONU per facilitare la creazione delle condizioni per un dialogo tra le parti afghane nel nuovo contesto, si aggiunge nel documento.La situazione in Afghanistan si è inasprita nelle ultime settimane, con l'avanzata del movimento radicale Talebani* verso le grandi città del Paese. Domenica, media e varie fonti hanno riportato che i talebani hanno preso il controllo di tutti i valichi di frontiera dell'Afghanistan. In seguito i talebani sono entrati a Kabul e hanno occupato il Palazzo Presidenziale.Nella notte tra domenica e lunedì, il portavoce dell'ufficio politico dei Talebani, Mohammad Naeem, ha annunciato la fine della guerra in Afghanistan e anche che a breve sarà presa una decisione riguardo la forma di governo.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

