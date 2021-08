https://it.sputniknews.com/20210816/cagliari-sgominata-organizzazione-di-scafisti-di-terra-2-arresti-12524190.html

Cagliari: sgominata un'organizzazione di "scafisti di terra", scattano due arresti

Per le prossime settimane, il gruppo criminale stava pianificando l'ingresso in italia di alcuni pericolosi clandestini provenienti dal Maghreb. 16.08.2021, Sputnik Italia

La Polizia di Cagliari ha fatto scattare le manette per due uomini ritenuti essere ai vertici di un’organizzazione internazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione.Contestualmente, le forze dell'ordine hanno anche posto sotto sequestro un veliero di 17 metri battente bandiera olandese, che sarebbe stato utilizzato dai malviventi per le loro attività.L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Cagliari, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia locale, con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia.Gli inquirenti hanno disposto l'esecuzione delle misure cautelari, in quanto l’associazione criminale era in procinto di organizzare l'imminente trasferimento su suolo italiano di alcuni pericolosi migranti di origine maghrebina.I risultati dell'operazione saranno esposti oggi, alle ore 11.30, nel corso di una conferenza stampa nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Cagliari, alla presenza dei magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, che hanno contribuito all’indagine.

