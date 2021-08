https://it.sputniknews.com/20210816/biden-sullafghanistan-obiettivo-era-fermare-il-terrorismo-e-lo-abbiamo-raggiunto-12536550.html

Biden sull'Afghanistan: "Obiettivo era fermare il terrorismo e lo abbiamo raggiunto"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden interviene dopo la presa di potere dei Talebani in Afghanistan

"L'obiettivo che avevamo 20 anni fa, quando abbiamo deciso di andare in Afghanistan, era riuscire a fermare coloro che ci avevano attaccato l'11 settembre, assicurandoci che l'Afghanistan non potesse essere la base per aggredirci, e questo obiettivo è stato raggiunto". Lo ha detto il presidente degli Stati uniti Joe Biden parlando alla nazione della situazione in Afghanistan, dopo la presa del potere da parte dei Talebani*. "Non vi è mai un momento ideale per decidere un ritiro delle truppe americane, ma sono convinto della mia decisione che è stata giusta - ha spiegato - gli avvenimenti delle ultime settimane hanno confermato che l'intervento americano non poteva continuare. Abbiamo speso più di 1.000 miliardi, abbiamo dato agli afgani tutti gli strumenti di cui potevano avere bisogno, ma non abbiamo potuto dare loro la volontà di combattere".Il presidente Usa ha spiegato che "la scelta che avevo era proseguire l'accordo negoziato da Donald Trump con i Talebani o tornare a combattere" e quindi ha deciso di proseguire per il ritiro. L'ex presidente degli Stati Uniti aveva raggiunto l'accordo con i Talebani per il ritiro a maggio 2021, "nel momento in cui le forze Usa in Afghanistan erano già diminuite a 2.500 unità".Washington continuerà ad aiutare e sostenere "il popolo afgano attraverso la diplomazia così come facciamo in tutto il mondo. I diritti umani devono occupare il posto d'onore della nostra politica estera". Americani non devono morire in guerra che afgani non combattonoBiden ha aggiunto: "A chi dice di inviare i nostri soldati dico che le forze americane non devono morire in una guerra che Kabul non sa combattere".Biden: fatti errori in passato ma ho deciso di dire bastaIl presidente americano ha spiegato che la "forza da sola non può assicurare al Paese una stabilità" e quello "che è successo potrebbe ripetersi oggi come tra 15 anni".Il capo di stato Usa si è detto addolorato dalle immagini e dalla situazione odierna in Afghanistan ma "non rimpiango la decisone di porre fine alla missione puntando sulle azioni contro il terrorismo in Afghanistan come altrove". *organizzazione estremista e terrorista bandita in Russia

