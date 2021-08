https://it.sputniknews.com/20210816/bassetti-demenziale-fare-i-tamponi-ai-vaccinati-asintomatici-12529884.html

Bassetti: "demenziale" fare i tamponi ai vaccinati asintomatici

Secondo l'infettivologo del San Martino di Genova, le positività riscontrate nelle persone vaccinate "servono solo a dare notizie negative sull'efficacia dei... 16.08.2021, Sputnik Italia

Matteo Bassetti invoca la fine "dell'esercizio senza senso" dei tamponi alle persone asintomatiche che si sono vaccinate contro il coronavirus."Finiamola da settembre di fare i tamponi ai vaccinati asintomatici perché è demenziale", ha detto l'infettivologo ligure all'agenzia Adnkronos, aggiungendo che "continuiamo a fare una quantità di tamponi enorme ai vaccinati".Secondo Bassetti, col fare i tamponi ai vaccinati che non hanno sintomi riconducibili al Covid, si rischia di mettere in cattiva luce l'efficacia dei vaccini, il cui scopo è "prevenire la malattia grave, i ricoveri in ospedale e la terapia intensiva.""Lasciamo la possibilità di fare i tamponi solo a chi ha dei sintomi per fare poi la diagnosi differenziale, ma fare tamponi ai vaccinati come stiamo facendo adesso a mani basse, non so sinceramente a cosa porti se non a dare notizie negative alla popolazione su quella che è l'efficacia dei vaccini."In precedenza Bassetti si era espresso per togliere l'obbligo della mascherina e annullare la quarantena alle persone che si erano vaccinate contro il Covid.

Igor Yak Non si rischia di mettere in cattiva luce l'efficacia dei vaccini, si rischia perdere le tracce dei veri untori. 0

