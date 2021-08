https://it.sputniknews.com/20210816/bankitalia-nuovo-record-del-debito-pubblico-2696-miliardi-a-giugno-12528135.html

Bankitalia: nuovo record del debito pubblico, 2.696 miliardi a giugno

Nuovo record del debito pubblico italiano, in costante crescita dall'inizio della pandemia. Codacons: "Un buco nero di cui non si vede la fine". 16.08.2021, Sputnik Italia

Il debito pubblico italiano, nel mese di giugno, ha raggiunto i 2.696,2 miliardi di euro, secondo i dati rilasciati oggi da Bankitalia. Rispetto a maggio, il valore è in aumento di 9,2 miliardi di euro, con il debito record che pesa 45.499 euro per cittadino residente, neonati inclusi, secondo le stime di Codacons.Il valore dell'indebitamento è cresciuto costantemente dall'inizio della pandemia: da giugno 2020 il debito pubblico dell'Italia è aumentato di oltre 165 miliardi di euro.Il valore del fabbisogno a 15 miliardi, sommato all’effetto di scarti e premi all’emissione e al rimborso, alla rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e alla variazione dei tassi di cambio, hanno più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (6,8 miliardi, a 84,4).Nello specifico, il debito delle amministrazioni centrali cresce di 9,3 miliardi di euro, mentre quello delle amministrazioni locali varia di -0,2 miliardi. Resta invariato il debito degli enti di previdenza.La Banca d'Italia detiene il 23% del debito, in aumento rispetto al 22,7% del mese precedente.La vita media residua del debito è stata confermata a 7,5 anni.Codacons: "Buco nero senza fine"Il debito pubblico dell’Italia pesa per ben 45.499 euro a cittadino residente, neonati inclusi, e in un solo mese ha registrato una crescita pari a +359,5 euro a famiglia. La denuncia arriva da una nota di Codacons.

