https://it.sputniknews.com/20210816/ameba-mangia-cervello-in-california-un-bambino-di-7-anni-muore-dopo-una-gita-al-lago-12529259.html

Ameba mangia-cervello, in California un bambino di 7 anni muore dopo una gita al lago

Ameba mangia-cervello, in California un bambino di 7 anni muore dopo una gita al lago

L'infezione mortale è avvenuta dopo un bagno in un lago. La vittima è un bambino di 7 anni.

2021-08-16T22:49+0200

2021-08-16T22:49+0200

2021-08-16T22:49+0200

mondo

bambini

california

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/12530220_0:142:1200:817_1920x0_80_0_0_7fb5594f4a1a26b52a0ad9b3f9dc0fd8.jpg

Nella contea di Tehama, in California, è stato registrato un nuovo caso di infezione mortale da ameba mangia-cervelli, provocato dalla Naegleria fowleri, organismo monocellulare che può causare la meningoencefalite amebica primaria (Pam), un’infezione acuta fulminantte e fatale che colpisce il sistema nervoso centrale.La vittima è David Prut, un bambino di appena 7 anni, nativo del luogo, deceduto proprio a causa della meningoencefalite amebica primaria.Stando a quanto riportato da Usa Today, il piccolo era stato ricoverato d'urgenza al pronto soccorso il 30 luglio, per poi essere trasportato per via aerea all'UC Davis Medical Center, nel reparto di rianimazione.Probabilmente, l'infezione è avvenuta nel corso di una gita al lago nella contea di Tehama, dopo la quale il bambino ha iniziato ad accusare i sintomi tipici della malattia.Come infetta l'ameba mangia-cervello?Il Naegleria fowleri è in grado di infettare le persone che entrano a diretto contatto con specchi d'acqua contaminati, quali fiumi o laghi, ma a volte il contagio può avvenire anche in piscine non efficacemente trattate con il cloro.L'agente patogeno, solitamente, si introduce nell'organismo attraverso le vie nasali, per poi raggiungere il cervello e provocare la Pam.Quali sono i sintomi?Nella prima fase dell'infezione, si possono riscontrare sintomi quali mal di testa, febbre, nausea e vomito.Con il decorrere della malattia, a questi ultimi possono poi aggiungersi torcicollo, allucinazioni e addirittura convulsioni.Molto frequentemente, questo tipo di infezione può causare la morte del soggetto infettato in tempi brevi.

california

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, bambini, california