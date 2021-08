https://it.sputniknews.com/20210816/allerta-meteo-in-quattro-regioni-italiane-temperature-in-calo-in-tutta-la-penisola-12531008.html

Allerta meteo in quattro Regioni italiane, temperature in calo in tutta la penisola

Allerta meteo in quattro Regioni italiane, temperature in calo in tutta la penisola

L'anticiclone africano abbandonerà la penisola italiana lasciando spazio al maltempo.

2021-08-16T19:14+0200

2021-08-16T19:14+0200

2021-08-16T19:14+0200

italia

maltempo

clima

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/01/9600914_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_28543fe2fead32341ad2abdcb85f9ba4.jpg

Dopo l'ondata di caldo ferragostano, con i termometri che hanno in diverse zone toccato, e addirttura superato, i 40 gradi, è allerta meteo in quattro Regioni del Nord Italia."Lucifero", l'anticiclone africano, sta lentamente lasciando il posto ad una vasta area depressionaria proveniente dal nord Europa che, spingendosi verso sud, farà sentire il proprio effetto anche sul clima della Penisola italiana.È così che, a partire da questa mattina, in Veneto, Friuli Venezia Giulia e in buona parte di Piemonte e Lombardia, si sta assistendo ad uno scenario di spiccata instabilità atmosferica, con la Protezione Civile che ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse.Sulla base di tale avviso, è stato disposto lo stato di allerta gialla, anche dovuto all'intensificarsi delle raffiche di vento, specie nelle zone settentrionali e sui rilievi alpini.Gli esperti, nella loro analisi, non escludono possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, come riportato sul sito ufficaile del Dipartimento di Protezione civile.In calo le temperatureGià da oggi, poi , nel Nord Italia ha iniziato a verificarsi un progressivo abbassamento delle temperature, che diventeranno più sopportabili, anche in ragione dell'arrivo di venti di Maestrale.Tale fenomeno, a partire dalla giornata di domani, si estenderà anche alle Regioni del Medio Adriatico, per poi diffondersi gradualmente a quasi tutta la penisola, dove i valori ritorneranno ad allinearsi con la media stagionale.Il caldo non è però finito qui, perché i termometri torneranno nuovamente a salire il prossimo fine settimana, anche se i meteorologi assicurano che il ritorno dell'anticiclone africano durerà poco.

https://it.sputniknews.com/20210813/luglio-2021-il-mese-piu-caldo-nella-storia-delle-osservazioni-meteorologiche-12497984.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, maltempo, clima