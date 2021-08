https://it.sputniknews.com/20210816/aiuti-di-stato-lue-approva-450-milioni-di-euro-per-sostenere-le-imprese-italiane-colpite-dal-covid-12529531.html

Aiuti di stato: l'UE approva 450 milioni di euro per sostenere le imprese italiane colpite dal COVID

La Commissione Europea ha approvato il piano di Roma sul sostengo alle grandi imprese che stanno affrontando una carenza di liquidità per via della pandemia di... 16.08.2021, Sputnik Italia

"La Commissione Europea ha approvato il piano italiano di 450 milioni di euro per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria a causa della pandemia di coronavirus", fa sapere l'organo europeo in una nota.Il sostegno si concretizzerà in finanziamenti agevolati. Gli aiuti saranno disponibili per le imprese attive in tutti i settori, ad eccezione di quello finanziario e assicurativo.I prestiti saranno erogati fino alla fine di quest'anno, per un massimo di cinque anni.Lo scorso venerdì, la Commissione Europea ha versato all'Italia la prima tranche da 24,9 miliardi di euro del Recovery Fund.

