https://it.sputniknews.com/20210816/afghanistan-vicecapo-dei-talebani-promette-serenita-e-vita-migliore-per-la-popolazione-12524931.html

Afghanistan, vicecapo dei talebani promette "serenità" e "vita migliore" per la popolazione

Afghanistan, vicecapo dei talebani promette "serenità" e "vita migliore" per la popolazione

Da ieri, i talebani sono tornati al potere in Afghanistan, dopo esserne stati lontani per 20 anni. 16.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-16T10:12+0200

2021-08-16T10:12+0200

2021-08-16T10:12+0200

mondo

afghanistan

talebani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/12524907_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_40efb058ee4229378cebaae064908441.jpg

Dopo la presa di potere a Kabul, avvenuta nella giornata di ieri, il secondo in comando dei talebani, il mullah Baradar Akhmund, ha rivolto un messaggio alla nazione, promettendo "serenità" per i tempi a venire.Il leader talebano ha affermato che il movimento non si aspettava di raggiungere, in così breve tempo, dei risultati che gli consentissero di ritornare alla guida del Paese.Il ritorno al potere dei talebaniDopo essere stati destituiti dalla guida del paese, nel 2001, ad opera della coalizione con a capo gli Stati Uniti, i talebani hanno continuato a combattere per ripristinare l'Emirato Islamico di Afghanistan.Ora, mentre Washington si prepara a completare il ritiro delle proprie forze armate dal Paese entro l'11 settembre, i miliziani hanno ripreso il controllo totale del Paese.Cosa sta succedendo in AfghanistanI talebani sono entrati a Kabul domenica, dopo un'offensiva durata settimane e che li aveva portati a conquistare tutti i maggiori centri del Paese.Il presidente afghano Ashraf Ghani, a seguito degli avvenimenti si è dato alla fuga in direzione di Tashkent, spiegando di aver preso tale decisione al fine di evitare ulteriori spargimenti di sangue, e ha annunciato anche le sue dimissioni.Secondo Ghani, il gruppo terroristico può aver anche vinto "la parte della spada e dei fucili", ma non ha sicuramente conquistato il cuore del popolo afghano.*organizzazione terroristica illegalein Russia ed in altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210816/afghanistan-talebani-dichiarano-finita-la-guerra-scoppiata-20-anni-fa-12523459.html

FRANCO E' un comico questo signore barbuto. Tutte le donne col burka ...no scuola per le donne ... no relazioni sociali...no ristoranti ....bar...palestre ... solo Corano .... Povere ...che culo hanno ad avere maniaci così che le comandano... 0

1

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, afghanistan, talebani