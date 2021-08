https://it.sputniknews.com/20210816/afghanistan-talebani-dichiarano-finita-la-guerra-scoppiata-20-anni-fa-12523459.html

Afghanistan, talebani dichiarano "finita" la guerra scoppiata 20 anni fa

Le forze talebane sono riuscite a prendere il controllo della capitale del Paese al termine dell'offensiva iniziata tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. 16.08.2021, Sputnik Italia

Il portavoce dell'ufficio politico dei talebani*, Mohammad Naeem, parlando con Al-Jazeera, ha annunciato la fine della guerra in Afghanistan.Naeem ha sostenuto che i talebani "hanno posto fine a questa guerra scoppiata nel nostro Paese 20 anni fa".Il portavoce ha anche sottolineato che i talebani non "permetteranno a nessuno di usare le nostre terre per prendere di mira nessuno" e ha detto che il gruppo "non vuole fare del male ad altri"."Abbiamo raggiunto quello che cercavamo, che è la libertà del nostro Paese e l'indipendenza del nostro popolo", ha detto.Mentre i talebani rivendicavano il controllo della capitale afgana, diversi paesi hanno evacuato il personale diplomatico dal paese e folle di persone si sono riversate all'aeroporto di Kabul nel tentativo di lasciare il Paese.Naeem ha affermato che tutte le ambasciate e le missioni diplomatiche straniere sono al sicuro a Kabul, esortando "tutti" in città a rimanere "in completa sicurezza".Cosa sta succedendo in AfghanistanI talebani sono entrati a Kabul domenica, dopo settimane di un'offensiva che li aveva portati a conquistare tutti i maggiori centri del Paese.Il presidente afghano, Ashraf Ghani, si è dato poco dopo alla fuga in direzione di Tashkent, spiegando di aver preso tale decisione evitare spargimenti di sangue, annunciando anche le sue dimissioni.Secondo Ghani, il gruppo terroristico può anche aver vinto il "la parte della spada e dei fucili", ma deve ancora conquistare il cuore del popolo afghano.*organizzazione terroristica vietata in Russia ed in altri Paesi

giovanni Sono arrivati a Kabul bevendo coca cola senza sparare un colpo di fucile... l America kippata aveva pianificato tutto gia da tempo...Ora vedremo la fotocopia di quello che e'successo in Siria nelle fasi intermedie ,pero all inizio e'stato al rovescio.Invece di tirare giu un governo legittimo come quello siriano ed entrare con tutta la ciurma filo occidentale con la scusa di combattere delle ingiustizie ,hanno abbandonato il campo per poter attuare da fuori finanziando gli stessi talebani per poi scagliarli contro a chi non e'allineato con loro ...Russia e Cina! 0

giovanni Pero agli eletti gli andra male ,la Russia e'preparata da tempo per affrontare questo evento ...come dovessero muoversi i talebani verso le ex repubbliche sovietiche per scompigliare caos e professare terrorismo fondamentalista verrebbero fulminati in casa loro!Sono stati avvisati da tempo e le miderne attrezzature militsri russe verrebbero usate per essere sperimentate alla grande. 0

