Afghanistan, Madrid propone assistenza nell'evacuazione del personale strutture UE e NATO

2021-08-16T19:44+0200

2021-08-16T19:44+0200

2021-08-16T19:44+0200

politica

difesa

Il ministro degli Esteri della Spagna José Manuel Albares ha discusso il tema della situazione in Afghanistan in conversazioni telefoniche con il capo della diplomazia europea Josep Borrell e il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.José Manuel Albares ha inoltre affermato che il governo spagnolo è disposto a sostenere gli sforzi dell'Unione Europea e della NATO e, su richiesta delle organizzazioni, trasferire il loro personale in Spagna come nel punto di ingresso nell'Unione Europea.Due aerei da trasporto militari A400M partiranno dalla Spagna per Dubai per effettuare la prima fase del rimpatrio degli impiegati dell'ambasciata in Afghanistan, nonché spagnoli che rimangono nel Paese e gli afghani che hanno collaborato con gli spagnoli e loro famigliari, ha affermato il ministero degli Esteri spagnolo a Sputnik. Si tratta di qualche centinaia di persone, tra cui dieci impiegati dell'ambasciata e altri sei cittadini spagnoli. Al momento tutti gli impiegati dell'ambasciata si trovano all'aeroporto.Il canale televisivo Al-Jazeera aveva riferito che all'interno dell'aeroporto di Kabul è caos a causa dell'intensità dei voli di elicotteri, a bordo dei quali ci sono dipendenti delle missioni diplomatiche, e dell'affollamento all'aeroporto di "cittadini che cercano di fuggire dai talebani"*, la gente si accalca all'ingresso dell'unico aeroporto della capitale.*organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

politica, difesa