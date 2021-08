https://it.sputniknews.com/20210816/aereo-militare-afghano-abbattuto-in-uzbekistan-2-piloti-ricoverati-in-gravi-condizioni--12529103.html

Aereo militare afghano abbattuto in Uzbekistan, 2 piloti ricoverati in gravi condizioni

Un velivolo dell'aviazione militare afghana ha violato lo spazio aereo dell'Uzbekistan ed è poi precipitato nel territorio della regione di Surxondaryo, ha... 16.08.2021, Sputnik Italia

Oggi, in rete, sono circolate fotografie e filmati che mostrano parti dell'aereo precipitato appartenente, presumibilmente, all'aviazione afghana. Si riporta che lo schianto è avvenuto nel distretto di Sherabad, nella regione di Surxondaryo, la sera del 15 agosto. Il ministero della Difesa ha dichiarato a Sputnik che le immagini sono al vaglio degli esperti. Nel corso della giornata, il dicastero militare uzbeko ha riferito che l'aereo dell'aviazione afghana è stato abbattuto dalla contraerea mentre cercava di oltrepassare il confine.In seguito, si è saputo che i due piloti afghani a bordo dell'aereo sono sopravvissuti e si trovano in un ospedale di Termez in gravi condizioni. Lo ha riferito a Sputnik un collaboratore del reparto di terapia intensiva del centro medico di Termez.In precedenza, il ministero degli Esteri uzbeko aveva riferito che il 14 agosto un gruppo di 84 militari afghani ha attraversato il confine con l'Uzbekistan, chiedendo aiuto. Secondo il ministero, i soldati in fuga dal paese sono stati trasferiti in un centro di accoglienza temporaneo, dopo aver ricevuto assistenza medica e cibo.Che cosa sta succedendo in AfghanistanI talebani* sono entrati a Kabul domenica, dopo un'offensiva durata settimane e che li aveva portati a conquistare tutte le maggiori città del Paese.Il presidente afghano Ashraf Ghani, a seguito degli avvenimenti si è dato alla fuga in direzione di Tashkent, spiegando di aver preso tale decisione al fine di evitare ulteriori spargimenti di sangue, e ha annunciato anche le sue dimissioni.Il portavoce dei talebani Mohammad Naeem ha poi affermato che il movimento ha posto fine ad una guerra che ha dilaniato il paese per quasi 20 anni, mentre il mullah Baradar Akhmund, vicecomandante dei talebani, ha promesso che il nuovo governo porterà alla popolazione "serenità" e una "vita migliore".* organizzazione terroristica illegale in Russia e molti altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210816/afghanistan-vicecapo-dei-talebani-promette-serenita-e-vita-migliore-per-la-popolazione-12524931.html

