È polemica per le foto in spiaggia di Di Maio a Ferragosto mentre l’Afghanistan sprofonda

Sui social ironia e critiche da politici e utenti per la giornata con il governatore Emiliano e l’ex ministro Boccia. Il ministro degli Esteri ha sentito il... 16.08.2021, Sputnik Italia

Immortalato tra risate e relax, per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato un Ferragosto di polemiche. Il titolare della Farnesina è stato fotografato con il governatore della Puglia Michele Emiliano e l’ex ministro Francesco Boccia sulla spiaggia di Porto Cesareo mentre sorridente passa la giornata festiva in spiaggia al lido Togo Bay mentre in Afghanistan i Talebani riprendono il potere.La coincidenza non è passata in secondo piano e sono molte le dichiarazioni polemiche sulla giornata passata in completa tranquillità dal ministro.La polemica sui socialLe foto scattate dai bagnanti sono diventate virali sui social e le polemiche non si sono fatte attendere.Il candidato a sindaco di Roma Carlo Calenda ha twittato: “Ma meno male che questo trust di cervelli è al mare nell'impossibilità di fare danni. Sono i benefici del Ferragosto. Lasciamo le cose come stanno”.Un utente sui social scrive: “Che il ministro degli Esteri sia in spiaggia con ciò che sta accadendo a Kabul non mi pare una cosa opportuna”.L'europarlamentare Nicola Danti aggiunge: “Non è che mi sentissi proprio in una botte di ferro con Di Maio a gestire questo momento di crisi. Ora che so che è in spiaggia con Emiliano e Boccia mi sento meglio. Vuol dire che se ne sta occupando Draghi”.Il Cae straordinario e la telefonata con StoltenbergIntanto la Farnesina ha reso noto che il ministro Di Maio ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg sulla definizione di un approccio comune sulla situazione in Afghanistan e il coordinamento sulle operazioni di evacuazione.Nella giornata di domani Di Maio parteciperà al Consiglio Affari esteri straordinario dell'Ue. Successivamente, in questa settimana, il titolare della Farnesina ha dato disponibilità a riferire in Parlamento sull'Afghanistan, hanno reso noto membri del suo staff citati dall'ANSA.

