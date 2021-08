https://it.sputniknews.com/20210815/tragedia-familiare-a-bergamo-ragazza-di-15-anni-accoltella-la-madre-alla-schiena-e-la-uccide-12513660.html

Tragedia familiare a Bergamo, ragazza di 15 anni accoltella la madre alla schiena e la uccide

Tragedia familiare a Bergamo, ragazza di 15 anni accoltella la madre alla schiena e la uccide

La donna di 43 anni è morta per una coltellata alla schiena durante una lite familiare. 15.08.2021, Sputnik Italia

Choc in provincia di Bergamo per una lite familiare sfociata in delitto. Una ragazzina di 15 anni ha accoltellato la propria madre uccidendola. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di sabato a Treviglio. In quel momento le due donne si trovavano da sole in casa. Per ragioni ancora da verificare, tra le due sarebbe scoppiato un litigio. La figlia ha afferrato un coltello da cucina e l'ha piantato nella schiena della madre, di 43 anni. Un solo fendente sarebbe stato fatale. I carabinieri hanno ritrovato la ragazzina a casa. E' assistita da uno specialista per ricostruire le dinamiche del matricidio, come previsto in questi casi. Avrebbe già rilasciato spontaneamente le prime dichiarazioni. Durante la notte nell'abitazione, che si trova in pieno centro di Treviglio, è giunto il sindaco Juri Imeri. Sul posto hanno svolto un sopralluogo i carabinieri della Scientifica. La salma della donna è stata invece trasferita all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove sarà sottoposta all'autopsia.

