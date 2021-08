https://it.sputniknews.com/20210815/toscana-oltre-2mila-sanitari-si-mettono-in-regola-con-il-vaccino-altri-mille-pero-fanno-ricorso-12517539.html

Toscana: oltre 2mila sanitari si mettono in regola con il vaccino, altri mille però fanno ricorso

La Toscana ha posto il 31 agosto come termine per la valutazione dei casi di operatori della sanità che ancora non risultano vaccinati.

A fine giugno la Regione Toscana ha inviato 16mila lettere-diffida ali operatori sanitari che, ad inizio estate, non risultavano aver ancora ricevuto la dose di vaccino con 5mila operatori raggiunti tramite Pec dall'Asl Toscana sud-est e 9mila contattati dall'Asl Toscana centro.Di questi, circa 2mila hanno provveduto con la vaccinazione, mentre un migliaio di operatori si sarebbero rivolti al Tar contro l’obbligo vaccinale per gli esercenti professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario introdotto dal decreto legge 44 del 2021.E' attesa a settembre la sentenza di sospensiva del tribunale amministrativo per coloro che non hanno provveduto con la vaccinazione.Coloro che non hanno avuto intenzione di mettersi in regola nell’arco di queste settimane rischiano un cambiamento di mansione o la sospensione senza retribuzione fino all’assolvimento dell’obbligo o fino al completamento del piano nazionale vaccinale non oltre il 31 dicembre.

