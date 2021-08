https://it.sputniknews.com/20210815/scienziati-americani-scoprono-effetto-della-pandemia-covid-sul-qi-dei-bambini-12505531.html

Scienziati americani scoprono effetto della pandemia COVID sul QI dei bambini

Negli Stati Uniti un gruppo di ricercatori ha rilevato che il quoziente intellettivo dei bambini nati durante la pandemia del coronavirus è in discesa drastica... 15.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-15T07:29+0200

2021-08-15T07:29+0200

2021-08-15T07:29+0200

La prestampa della ricerca è stata pubblicata sul portale medico medRxiv.org.Gli scienziati hanno eseguito la ricerca nello stato americano di Rhode Island, analizzando il QI di 672 bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, nati nello stato. I bambini sono nati in diversi periodi di tempo:Nessuno di loro è nato prematuro e non ha avuto disabilità dello sviluppo.Il punteggio medio del test QI sulle MSEL (Scale Mullen di Primo Apprendimento) nei nati durante la pandemia è stato di 78, mentre nei bambini nati prima (dal 2011 al 2019) è stato di 100. I risultati sono scesi in maniera più notevole nei bambini nati in famiglie a basso reddito.Il professore della Brown University ha affermato che i bambini nati nell'era del COVID hanno ottenuto punteggi bassi nei test progettati per valutare lo sviluppo cognitivo a causa di una stimolazione limitata a casa e una minore interazione con il mondo esterno, scrive The Guardian.Tuttavia, aggiunge Deoni, non è chiaro se questi punteggi bassi avranno un effetto a lungo termine.

