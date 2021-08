https://it.sputniknews.com/20210815/sala-dice-no-allalleanza-con-m5s-al-primo-turno-ma-ok-a-formule-nuove-per-il-post-amministrative-12512990.html

Sala dice no all’alleanza con M5S al primo turno ma ok a “formule nuove” per il post-amministrative

Sala dice no all'alleanza con M5S al primo turno ma ok a "formule nuove" per il post-amministrative

Il sindaco uscente di Milano bacchetta lo sfidante del centrodestra Bernardo per le parole sul fascismo: c'è un limite da non valicare. 15.08.2021

A meno di due mesi dalle elezioni amministrative, il sindaco uscente di Milano, Beppe Sala, annuncia di non aver dato l’ok all’alleanza con il Movimento 5 Stelle per il primo turno elettorale, ma lascia aperta una porta per un dialogo in caso di vittoria.Parlando a Repubblica, Sala, candidato del centrosinistra, spiega che non sarebbe stato accettabile lavorare all’alleanza dopo cinque anni su fronti diversi dell’amministrazione meneghina,Sala, però, dice di essere pronto a dialogare con Giuseppe Conte dopo il voto, in caso di vittoria, una vittoria su cui non si sbilancia.Le parole di Bernardo un insultoSala attacca lo sfidante del centrodestra Bernardo sul non fare distinzioni tra fascisti e antifascisti: “Un insulto alla Milano città medaglia d’oro della Resistenza”, dice.Il candidato del centrodestra nei giorni scorsi aveva detto: "Io non distinguo persone tra fascisti e antifascisti. Le persone non le distinguo se non per uomo, donna e persone perbene".

