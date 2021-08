https://it.sputniknews.com/20210815/riccione-21enne-in-giro-con-pistola-scacciacani-munita-di-caricatore-denunciato-12519959.html

Riccione, 21enne in giro con pistola scacciacani munita di caricatore: denunciato

Riccione, 21enne in giro con pistola scacciacani munita di caricatore: denunciato

Il giorno precedente un altro giovane di origini senegalesi aveva sparato alcuni colpi da una pistola a salve, anche questa senza tappo rosso. 15.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-15T21:34+0200

2021-08-15T21:34+0200

2021-08-15T21:34+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/831/86/8318647_0:184:2857:1791_1920x0_80_0_0_0437f4223b1988de36438542d364ff05.jpg

Un uomo di 21 anni residente a Reggio Emilia è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Riccione con l'accusa di detenzione di oggetti atti ad offendere. Il giovane girava per le vie della città romagnola con una pistola scacciacani priva di tappo rosso e corredata di caricatore. Il ragazzo è stato raggiunto dai militari in via Nino Bixio, dopo la segnalazione di una persona con un'arma in mano. I militari hanno sequestrato la pistola, sprovvista del tappo rosso che va posto sulle armi giocattolo per distinguerle da quelle vere. Il giorno prima un altro giovane di 25 anni e di origine senegalese ha sparato alcuni colpi in aria con una scacciacani. I militari, allertati dai residenti, hanno raggiunto in via Neruda il 25enne che sotto la maglietta nascondeva la pistola senza tappo rosso e caricata a salve. Il senegalese, residente a Bologna, ha dichiarato di aver acquistato la pista a San Marino. E' stato denunciato per esplosioni pericolose, procurato allarme e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.Sempre per detenzione di oggetti atti ad offendere sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri due 17enni, uno residente a Gemmano e l'altro a Riccione, sorpresi con due coltelli. Le armi sono state sequestrati dai militari.

raus jUEde Metodo cucchi e campi di lavoro per questa feccia. Non ci sono soluzioni "inclusive". 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia