Ragusa: positiva al Covid partorisce in ospedale, bimbo salvo ma lei è grave

La donna, che non era stata vaccinata, si trova ora al Policlinico di Catania in gravi condizioni dopo il parto. La notizia è riportata da Ansa. 15.08.2021, Sputnik Italia

Una donna di 28 anni, originaria di Modica in provincia di Ragusa, ha partorito presso l'ospedale della città mentre era positiva al Covid. A causa delle complicanze causate dal virus, dopo il parto la donna è stata trasferita al Policlinico di Catania.Al nono mese di gravidanza la donna, date le sue condizioni, ha deciso di non sottoporsi per il momento all'inoculazione del vaccino ma nel contempo ha contratto il Covid. Secondo il racconto dei familiari, quest'ultima è stata accompagnata 3 volte al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dal 118 ma è stata ricoverata solo all'ultimo accesso ed in questo caso l'hanno sottoposta a parto cesareo.Il neonato è in buone condizioni, mentre la mamma è in condizioni respiratorie tali che hanno reso necessaria la terapia Ecmo - ossigenazione extracorporea della membrana, per la quale è stata trasferita in elicottero a Catania.Secondo quanto riferito dai medici, le condizioni della donna sono gravissime.

