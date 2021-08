https://it.sputniknews.com/20210815/presa-di-kabul-il-viminale-accelera-sullaccoglienza-dei-profughi-afghani-12518148.html

Presa di Kabul, il Viminale accelera sull'accoglienza dei profughi afghani

Presa di Kabul, il Viminale accelera sull'accoglienza dei profughi afghani

Il ministro Lamorgese ha presieduto presso la prefettura di Palermo il Comitato nazionale per l'Ordine e la Sicurezza, nel quale è stato fatto un focus sulla...

Il Viminale prende atto della presa di Kabul e si prepara ad accelerare con l'accoglienza dei profughi afghani che inevitabilmente giungeranno dall'Afghanistan nei prossimi mesi. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in conferenza stampa a conclusione del Comitato nazionale per l'Ordine e la Sicurezza. Le operazioni di evacuazione del personale di ambasciata italiana e dei connazionali a Kabul sono iniziate questa mattina. Con il ponte aereo assieme agli italiani arriveranno gli afghani che hanno lavorato a stretto contatto con la nostra diplomazia, come interpreti, traduttori, etc. "La situazione comporterà un' accelerazione dell' accoglienza", ha detto il ministro, specificando che finora sono state accolte 228 persone. Lamorgese ha affermato che solo con robusti investimenti finanziari si può risollevare la vita sociale economica finanziaria di questi Paesi, con l'intervento dell'Europa. Durante l'ultimo Consiglio sia la titolare del Viminale che il premier Mario Draghi hanno richiesto di destinare risorse per sollevare la situazione politica e sociale. Il ministro Lamorgese si è recata a Palermo per presiedere l'annuale riunione del CNOSP che per tradizione si tiene il 15 agosto."Ho scelto di venire a Palermo per il Comitato nazionale per l'Ordine e la Sicurezza pensando che era il periodo più intenso di flussi migratori. Non mi sono voluta nascondere e ho voluto metterci la faccia. Ho ritenuto di essere vicina a una terra che come primo approdo flussi merita rispetto e un ringraziamento per le attività che i sindaci si trovano ad affrontare".Lamorgese ha presentato i risultati di un anno di attività del ministero dell'Interno, contenuti nel Dossier Viminale, che contiene tutti i dati dei controlli e delle iniziative svolte dal primo agosto 2020 al 31 luglio 2021.

