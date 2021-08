https://it.sputniknews.com/20210815/paralimpiadi-tokyo-riunione-organizzatori-per-decidere-se-saranno-aperte-al-pubblico-12504582.html

Paralimpiadi Tokyo, riunione organizzatori per decidere se saranno aperte al pubblico

Gli organizzatori delle Paralimpiadi a Tokyo e il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) terranno una riunione il prossimo 16 agosto, nella quale... 15.08.2021, Sputnik Italia

Le Paralimpiadi a Tokyo si disputeranno dal 24 agosto al 5 settembre.In precedenza l'agenzia aveva riportato che per via di una situazione epidemiologica difficile gli organizzatori dei Giochi preferivano abbandonare l'idea di far entrare gli spettatori agli stadi a Tokyo e nelle prefetture limitrofe di Chiba, Kanagawa e Saitama.Kyodo osserva che gli organizzatori non intendono far entrare gli spettatori agli stadi a Tokyo, nonché a Chiba e Saitama. Al tempo stesso, nella prefettura di Shizuoka sarebbero ammessi fino a 5.000 spettatori, se il numero non supera il 50% della capienza del sito.Al momento a Tokyo, così come a Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa e Osaka, è in vigore lo stato di emergenza causa COVID fino al 31 agosto.

