https://it.sputniknews.com/20210815/pakistan-pronto-a-riconoscere-il-governo-dei-talebani-se-ci-sara-il-consenso-internazionale-12521910.html

Pakistan pronto a riconoscere il governo dei Talebani se "ci sarà il consenso internazionale"

Pakistan pronto a riconoscere il governo dei Talebani se "ci sarà il consenso internazionale"

Il Pakistan è disposto a riconoscere il movimento Talebani* come autorità legittima nel caso ci sia un consenso internazionale, considerando inoltre la... 15.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-15T20:25+0200

2021-08-15T20:25+0200

2021-08-15T20:25+0200

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/12521761_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_2830a451e737cbfd7c775fd02a7c7a69.jpg

Qureshi ha osservato che Islamabad "non ha favoriti" in Afghanistan."Il Pakistan è d'accordo sul fatto che non ci deve essere una soluzione militare alla questione afghana e vorrebbe che tutti i problemi si risolvano mediante il dialogo", ha detto il ministro, aggiungendo che l'agenda del paese è contribuire allo sviluppo e alla prosperità dell'Afghanistan.Qureshi ha fatto sapere che prossimamente discuterà della situazione in Afghanistan con i funzionari dei Paesi vicini, inclusi Cina, Iran, Uzbekistan e Turkmenistan.La situazione in Afghanistan si è inasprita nelle ultime settimane con l'avanzata del movimento Talebani* verso grandi città del Paese. Domenica, i Talebani hanno preso anche la capitale Kabul. Il presidente Ashraf Ghani si è dimesso ed ha lasciato il Paese.*movimento estremista bandito in Russia ed in altri paesi

https://it.sputniknews.com/20210815/nato-sulla-situazione-in-afghanistan-soluzione-politica-importante-come-non-mai-12518779.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, difesa